Техосмотр по-новому не стал для приморцев ни дешевле, ни проще

Революция в техосмотре, о которой так долго говорил президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ, свершилась.

С 1 января 2012 года автомобильное население страны получило новое развлечение – разрешение ребусов и шарад, заложенных в проект вступившего в действие очередного закона о техосмотре. Многочисленные предсказатели не ошиблись в своих прогнозах: техосмотр не только не стал ни дешевле, ни проще, но напротив, превратился в сплошную головоломку.

Цена вопроса

Впрочем, действующие во Владивостоке пункты технического осмотра работают на прежних местах и по прежней схеме. В самой процедуре осмотра транспортного средства не изменилось ничего. Основные изменения коснулись бумаг: новый закон связал техосмотр и страховку, и главная загадка сейчас заключаются в том, как будет работать эта связка.

Даже стоимость процедуры техосмотра уже перестала быть тайной: на сайте администрации Приморского края появился документ с утвержденными 30 декабря 2011 года расценками. Согласно постановлению №353-па, техосмотр легкового автомобиля в Приморье должен стоить 983 рубля 14 копеек, грузовика – 1048 рублей 68 копеек, мотоцикла – 327 рублей 71 копейку.

Очередная шарада - где мотоциклисту взять эту самую одну копейку, чтобы рассчитаться с государством без сдачи, остается неразгаданной, ну да Бог с ним, речь не об этом. Все прекрасно понимают, что законы и постановления у нас часто пишутся «от балды», а реальную силу имеют неформальные указания.

В случае с приведенными выше госрасценками почти наверняка можно утверждать, что действовать будет прежняя схема – за 983 рубля 14 копеек пройти техосмотр смогут только те, у кого руль с левой стороны, фары светят куда надо, имеется задняя противотуманка и дневные ходовые огни. Владельцам же праворульных автомобилей останется «коммерческий» вариант прохождения за дополнительную плату, «устраняющую» косяки японской светотехники.

Собственно говоря, так сейчас и происходит. ПТО «ИП Нещадимов» на Руднева, 14, берет только оговоренную губернаторским постановлением плату, но при этом действительно, не щадит никого: с японскими фарами и без задней противотуманки туда лучше не соваться. На знаменитом ПТО «Командор» пройти техосмотр на «праворульке» можно. Там предусмотрена такая услуга, как «корректировка света фар», однако стоимость техосмотра при этом возрастает до 3500 рублей.

Бумажный круговорот

Что касается упомянутой связки техосмотра с ОСАГО, то новым законом предусматривается получение страхового полиса только по предъявлению талона техосмотра, что закладывает бомбу под тысячи житейских ситуаций. Например, автомобиль попал в ДТП и пока находился в ремонте, срок действия прежних ТО и ОСАГО истек. Чтобы получить новый полис, надо пройти техосмотр, для чего требуется приехать на ПТО. А выезжать на дороги общего пользования без действующей страховки, согласно Правилам дорожного движения, нельзя.

Традиционно для России, собственноручно созданную правовую коллизию, доблестные законотворцы переложили на плечи автовладельцев. Российский союз автостраховщиков в подобных случаях предлагает доставлять машины на ТО эвакуатором. Чиновникам, разумеется, невдомек, что эвакуатор стоит денег, а кроме того, в России полно мест, где такая техника просто физически отсутствует.

Страховые компании Владивостока уже не выдают полисы ОСАГО без талона ТО или диагностической карты. Собственных пунктов технического осмотра, предусмотренных в новом законе, у приморских страховщиков пока не появилось. Все ныне действующие – старые «милицейские», то есть работающие «под крышей» ГИБДД. Сами страховщики уверяют, что работа в этом направлении ведется, однако никто из них не смог указать сроки, когда в крае появятся первые ПТО нового образца.

Закон о техосмотре предусмотрел действие выданных в 2011 году талонов ТО на срок действия страховки ОСАГО, и все страховщики сняли неплохую кассу в последние дни перед наступлением 1 января 2012 года. Аншлаг наблюдался во всех без исключения страховых компаниях – приморские автомобилисты спешили заключить договор страхования по старым правилам, чтобы продлить действие талонов техосмотра, и избавиться от головной боли, неизбежной в переходный период, когда никто толком не знает, что и как делать.

Корректировки закона, связанные с техосмотром, неминуемы. Это стало ясно уже с первых дней нового года. Как и то, что в России всегда стараются сделать, как лучше, однако получается, как всегда.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Золотой Рог».