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В Приморье изменения транспортного налога коснутся дорогих автомобилей

17 Ноября 2014, 13:46 | Приморье

Владельцы новых дорогих машин не сильно ощутят изменение транспортного налога, учитывая стоимость подобных авто и расходы на их содержание, уверен депутат Законодательного собрания Джамбулат Текиев.

По мнению парламентария, поправки в приморский закон «О транспортном налоге» весьма социально ориентированы.

«На мой взгляд, если люди могут себе позволить купить новую дорогую машину, то изменение транспортного налога не скажется на их благосостоянии. С другой стороны, для владельцев автомобилей более раннего выпуска не нужно делать дополнительную финансовую нагрузку. Считаю это правильным решением», - заявил "Приморской газете" Джамбулат Текиев.

Напомним, законопроект о повышении транспортного налога в крае в первом чтении уже одобрен депутатами Законодательного Собрания Приморья. Второе и третье чтение он пройдет до конца этого года. Если закон будет принят в этом году, повышенную ставку транспортного налога приморцы начнут платить с 2016 года.

Как подчеркнул первый вице-губернатор края Василий Усольцев, транспортный налог в Приморье не повышался в течение десяти лет. Для самых многочисленных автомобилей, зарегистрированных в Приморье, мощностью до 100 лошадиных сил ставка сегодня составляет 5 рублей. При повышении налога в 1,5 раза она составит 7,5 рублей. Для сравнения: на Сахалине сегодня одна лошадиная сила таких автомобилей облагается налогом в 20 рублей, в Хабаровском крае – 11 рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: транспорт  депутаты  ЗС ПК  налоги  авто  приморье 



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