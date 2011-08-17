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В Приморье приостановили регистрацию иномарок, собранных из запчастей

17 Августа 2011, 19:15 | Приморье

Приморская ГИБДД временно приостановила выдачу свидетельств о соответствии безопасности автомобилей, собранных из запасных частей, привезенных из Японии, сообщается на официальном сайте краевого управления ведомства.

После того, как в России в 2009 году были подняты пошлины на ввоз в страну импортных автомобилей, находчивые дилеры из Приморья под видом запасных частей стали привозить на судах из Японии распиленные автомобили, платя за них таможенные пошлины по более низким ставкам, чем за исправную машину, пишет РИА Новости.

В России они с помощью сварки соединяли куски в единую машину, зачищали швы, перекрашивали, делали комфортным салон. Затем реанимированный автомобиль, прозванный в народе "распилом", по документам из другого региона проходил регистрацию в Приморской ГИБДД.

"Комиссия МВД России во время проверки в Приморском крае установила, что в крае на протяжении длительного периода времени осуществлялась сборка автомобилей из составных частей, которые ставятся на регистрационный учет по документам транспортных средств (старше 10 лет) без уплаты таможенных пошлин за вновь ввезенный автомобиль. Проверяющие установили, что игнорируются требования нормативных документов, регламентирующих указанное направление деятельности", - говорится в сообщении.

"Были выявлены факты внесения изменений в конструкцию машин с одновременной заменой кузова (шасси) и двигателя. В результате получается фактически новый автомобиль. В большинстве случаев после замены номерных агрегатов владельцы машин предъявляли на осмотр совершенно другую машину, не имеющую ничего общего с той, что указана в паспорте технического средства", - отмечается на сайте.

"Комиссия МВД России внесла предложение временно приостановить регистрацию импортных автомобилей, собранных из запасных частей. В целях устранения выявленных недостатков руководством Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю принято решение о приостановке выдачи в регионе свидетельств о соответствии конструкции транспортного средства безопасности", - говорится в сообщении.

Автор: "РИА Новости"
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