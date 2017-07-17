"Автоюристы" в Приморье уже разработали схему, по которой они в рамках нового закона по ОСАГО будут продолжать зарабатывать

Закон о приоритете натурального возмещения ОСАГО, то есть ремонта автомобиля, над денежными выплатами, при наступлении страхового случая, вступил в силу два месяца назад и действует сейчас только в отношении новых договоров ОСАГО, заключенных в соответствии с ним, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Должно пройти время, чтобы компании полностью оценили их влияние. Пока ВСК урегулировала страховые убытки по-новому лишь по 4 договорам по всей России», - пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ВСК.

Согласно этому закону страховая компания при продаже страховки предлагает клиенту список станций техобслуживания, куда автовладелец может обратиться в случае, если потребуется ремонт транспортного средства, пострадавшего в результате ДТП. В отдельных случаях автовладелец может сам предложить СТО не из списка страховщика, но согласовать со страховщиком этот выбор обязан. По некоторым оценкам, на первом этапе ремонт в качестве возмещения вреда будет предоставлен застрахованным только в 30% случаев.

Страховщики на своих сайтах должны опубликовать реестр СТО, с которыми сотрудничают. И сейчас они активно работают над договорами. ВСК в настоящее время в Приморском крае работает с 7 станциями техобслуживания и никаких проблем с нехваткой СТО для сотрудничества по новым стандартам не испытывает.

- У нас во Владивостоке три станции техобслуживания, с которыми заключен договор, не очень много, но пока достаточно, - пояснили в компании «ХОСКА». - Закон вступает в силу постепенно, и он распространяется на те машины, владельцы которых купили полис после 28 апреля. В основном ДТП сейчас происходят с автомобилями, которые были застрахованы еще до вступления в силу закона, поэтому основная масса выплат идет по-старому, деньгами. Должен пройти еще год и даже больше для того, чтобы перейти на натуральное возмещение. И в законе есть еще такое ограничение: станция техобслуживания должна быть расположена не дальше 50 км от места ДТП либо от места жительства страхователя. Для больших городов это, наверное, более актуально, чем для Владивостока.

Согласно закону срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней с момента предоставления машины на станцию техобслуживания. За каждый день просрочки предусмотрен штраф, а также предусмотрена ответственность страховой компании за некачественный ремонт. В то же время среди целей этой реформы были названы борьба с мошенничеством и необходимость преодолеть спровоцированную недобросовестными автоюристами убыточность «автогражданки» в ряде регионов, в том числе дальневосточных.

- «Автоюристы» уже отработали схему, как они в рамках нового закона будут продолжать зарабатывать, - говорит директор по розничному бизнесу СГ «ХОСКА» Алла СОЛДАТОВА. - Предполагается, что к гражданам, которые получили натуральное возмещение после ДТП, то есть машину им отремонтировали, «автоюристы» будут обращаться с тем, чтобы провести экспертизу и доказать, что ремонт был ненадлежащий. И насчитать сверху еще денег. Но в этой ситуации клиент также теряет, потому что основную массу денег получает автоюрист, а не застрахованный. А застрахованному еще и налог придется заплатить с полной суммы выплаты, если это через суд пойдет. Будут потом долгие и не очень приятные последствия для клиента. Поэтому если машину отремонтировали в рамках закона о натуральном возмещении и клиента все устраивает, качество ремонта, скорость и т.д., то лучше не связываться ни с какими экспертами, которые будут предлагать потом дополучить каких-то денег, потому что это мошенники и это какие-то их заработки.

Сколько в среднем будет обходиться страховщику ремонт, пока еще оценок нет. Но закон запрещает использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Запчасти должны быть новыми.

- Скорее всего, для страховщиков сумма выплаты будет даже выше, чем в тех случаях, когда клиенты деньгами получали возмещение и самостоятельно ремонтировали, - говорит Алла Солдатова. - А те СТО, которые попадают под требования закона, должны соответствовать целому ряду критериев. Нас обязали работать с теми станциями техобслуживания, которые ценники выставляют не всегда самые дешевые. Поэтому у меня есть опасение, что суммы выплат могут вырасти, хотя качество ремонта может остаться таким же, как на тех станциях техобслуживания, которые люди выбирают сами.

В то же время эксперты не исключают потока жалоб от потребителей на новую форму возмещения. Но сейчас пока, по их словам, просчитать риски довольно трудно. Первые результаты от действия этих поправок в законе об ОСАГО регулятор рассчитывает подвести через 6 месяцев.