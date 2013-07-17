Автомобилистов Приморья ждут серьезные проблемы

Вышел в свет Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 478 г. Москва "О внесении изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, утвержденный приказом МВД России от 28 марта 2002 г. № 282". Коды регионов на регистрационных знаках автомобилей в некоторых регионах будет начинаться с "семерки". Поправки в приказ МВД об этом опубликованы в "Российской газете".

Появились эти поправки не на пустом месте. Дело в том, что некоторые регионы уже начали испытывать на себе дефицит автомобильных номеров. В Приморье заканчиваются знаки с кодом региона 125, в Москве к концу подошла серия с кодом региона 177. Точно также возник дефицит номеров в Краснодарском крае, в Башкирии. Вот-вот начнутся сложности в Московской области.

В принципе, все эти проблемы решаемы. Но требуют довольно больших и временных, и материальных затрат. Восстановление номеров списанных машин себя оправдывает с трудом.

Дело в том, что при наличии нормальной серии новые регистрационные знаки заказываются подряд. А восстановленные "из мертвых" приходится отбирать буквально вручную. Ведь тогда, когда еще выдавались номера с кодом региона "77", была возможность восстанавливать регистрацию автомобиля, если он был списан в утиль. Соответственно, его знаки также реанимировались. Поэтому сейчас приходится тщательно проверять базу номеров автомобилей, списанных в утиль.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России долго думали, каким образом можно пополнить количество регистрационных знаков, ведь даже резервные номера исчерпаны.

Проблема заключается еще и в том, что единица - единственная цифра, которая влезала в рамки номера, не требуя изменения размера шрифта. А поменять шрифт - дело не простое. Это надо менять ГОСТ на знаки. Он, кстати, скорее всего и изменится, но только после того, как будет принят закон о регистрации транспортных средств и новый административный регламент. А пока было принято решение заменить "единицу" в трехзначных кодах региона на "семерку". Она, как выяснилось, тоже вписывается в рамки. Но это уже последняя цифра, которую можно использовать без изменения шрифта. То есть, в Приморье может скоро появиться новый код региона – «725».

ZRPRESS.RU, Владивосток.