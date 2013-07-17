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Автомобилистов Приморья ждут серьезные проблемы

17 Июля 2013, 13:17 | Приморье

Вышел в свет Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 478 г. Москва "О внесении изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, утвержденный приказом МВД России от 28 марта 2002 г. № 282". Коды регионов на регистрационных знаках автомобилей в некоторых регионах будет начинаться с "семерки". Поправки в приказ МВД об этом опубликованы в "Российской газете".

Появились эти поправки не на пустом месте. Дело в том, что некоторые регионы уже начали испытывать на себе дефицит автомобильных номеров. В Приморье заканчиваются знаки с кодом региона 125, в Москве к концу подошла серия с кодом региона 177. Точно также возник дефицит номеров в Краснодарском крае, в Башкирии. Вот-вот начнутся сложности в Московской области.

В принципе, все эти проблемы решаемы. Но требуют довольно больших и временных, и материальных затрат. Восстановление номеров списанных машин себя оправдывает с трудом.

Дело в том, что при наличии нормальной серии новые регистрационные знаки заказываются подряд. А восстановленные "из мертвых" приходится отбирать буквально вручную. Ведь тогда, когда еще выдавались номера с кодом региона "77", была возможность восстанавливать регистрацию автомобиля, если он был списан в утиль. Соответственно, его знаки также реанимировались. Поэтому сейчас приходится тщательно проверять базу номеров автомобилей, списанных в утиль.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России долго думали, каким образом можно пополнить количество регистрационных знаков, ведь даже резервные номера исчерпаны.

Проблема заключается еще и в том, что единица - единственная цифра, которая влезала в рамки номера, не требуя изменения размера шрифта. А поменять шрифт - дело не простое. Это надо менять ГОСТ на знаки. Он, кстати, скорее всего и изменится, но только после того, как будет принят закон о регистрации транспортных средств и новый административный регламент. А пока было принято решение заменить "единицу" в трехзначных кодах региона на "семерку". Она, как выяснилось, тоже вписывается в рамки. Но это уже последняя цифра, которую можно использовать без изменения шрифта. То есть, в Приморье может скоро появиться новый код региона – «725».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: ГИБДД  МВД  транспорт  авто  закон 



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Комментарии

  • Псевдоним14:04, 17.07.2013#

    Поменяйте местами 125 на 251.

  • Псевдоним14:22, 17.07.2013#

    НУ ТЫ УМНИК. А муромчане на каких номерах будут кататься??

  • Псевдоним10:11, 18.07.2013#

    511

  • Саахов20:22, 17.07.2013#

    Нашли проблему. . . . .

  • гейко09:15, 18.07.2013#

    Вот так глобал!!!!!

  • Псевдоним09:22, 18.07.2013#

    а почему не ввести номер региона 025

  • Псевдо09:23, 18.07.2013#

    Так в чем проблемы то?

  • Псевдоним10:04, 18.07.2013#

    москва хочет кросивый номер х777хх 777

  • Псевдоним21:01, 18.07.2013#

    красивый пишется правильно, поколение неграмотных дегенератов. . .

  • Евген23:04, 18.07.2013#

    если человек неграмотен, он ещё не дегенерат. . .

  • Партизан20:45, 18.07.2013#

    были ранше 4 х значные номера

  • Мир11:28, 19.07.2013#

    Что они дуру гонят с шрифтом. Вспомните черчение, цифры и буквы, размеры которых входят в определенные рамки. Меняй любые цифры и никаких проблем.

  • Псевдоним20:08, 20.07.2013#

    Ну вернитесь например к различным номерам для личного транспорта и транспорта организаций для начала. Сколько сразу вопросов решится и одновременно возникнет. Но с номерами проблема исчезнет.

  • Псевдоним20:32, 20.07.2013#

    Проблема не в номерах, а в головах умников, которые переходили и меняли ГОСТы на автономера. Неужели несуществовало концепции развития региона, увеличения покупательской способности граждан, увеличения их доходов???

  • Псевдоним20:42, 20.07.2013#

    Да как обычно. О разрухе в головах говаривал еще профессор Преображенский в послереволюционное время. Чуть меньше ста лет назад. И что изменилось?

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