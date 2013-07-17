Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автомобилистов Приморья ждут серьезные проблемы
Вышел в свет Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 478 г. Москва "О внесении изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, утвержденный приказом МВД России от 28 марта 2002 г. № 282". Коды регионов на регистрационных знаках автомобилей в некоторых регионах будет начинаться с "семерки". Поправки в приказ МВД об этом опубликованы в "Российской газете".
Появились эти поправки не на пустом месте. Дело в том, что некоторые регионы уже начали испытывать на себе дефицит автомобильных номеров. В Приморье заканчиваются знаки с кодом региона 125, в Москве к концу подошла серия с кодом региона 177. Точно также возник дефицит номеров в Краснодарском крае, в Башкирии. Вот-вот начнутся сложности в Московской области.
В принципе, все эти проблемы решаемы. Но требуют довольно больших и временных, и материальных затрат. Восстановление номеров списанных машин себя оправдывает с трудом.
Дело в том, что при наличии нормальной серии новые регистрационные знаки заказываются подряд. А восстановленные "из мертвых" приходится отбирать буквально вручную. Ведь тогда, когда еще выдавались номера с кодом региона "77", была возможность восстанавливать регистрацию автомобиля, если он был списан в утиль. Соответственно, его знаки также реанимировались. Поэтому сейчас приходится тщательно проверять базу номеров автомобилей, списанных в утиль.
В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России долго думали, каким образом можно пополнить количество регистрационных знаков, ведь даже резервные номера исчерпаны.
Проблема заключается еще и в том, что единица - единственная цифра, которая влезала в рамки номера, не требуя изменения размера шрифта. А поменять шрифт - дело не простое. Это надо менять ГОСТ на знаки. Он, кстати, скорее всего и изменится, но только после того, как будет принят закон о регистрации транспортных средств и новый административный регламент. А пока было принято решение заменить "единицу" в трехзначных кодах региона на "семерку". Она, как выяснилось, тоже вписывается в рамки. Но это уже последняя цифра, которую можно использовать без изменения шрифта. То есть, в Приморье может скоро появиться новый код региона – «725».
Новости тематики
- Приморская Mazda выезжает в Азию
- Техосмотру недокрутили гайку
- Приморье не сдает правый руль
- Приморские депутаты попросили премьера Медведева отложить повышение утильсбора на автомобили
- Правый руль вновь готовится к запрету
- Стать таксистом в Приморье стало проще
- Ужесточение правил техосмотра сильно ударит по владельцам "праворулек"
- Пассажиров в приморской глубинке возить некому
- Приморская автосборка пошла "на ура"
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
Новости раздела
- Задержите дыхание
- В туристическом центре Владивостока введут запрет на остановку и стоянку автомобилей
- Приморская Mazda выезжает в Азию
- Техосмотру недокрутили гайку
- Приморье не сдает правый руль
- Toyota представила новый RAV4
- Приморские депутаты попросили премьера Медведева отложить повышение утильсбора на автомобили
- Утилизационный сбор оказался не смертельным
- Правый руль вновь готовится к запрету
- Стать таксистом в Приморье стало проще
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
Поменяйте местами 125 на 251.