Техосмотру недокрутили гайку

Новые правила процедуры технического осмотра автомобилей остались угрожающими лишь на бумаге

С 4 мая начали действовать новые правила процедуры технического осмотра автомобилей. По факту корректировки носят скорее косметический характер, при этом подавляющее количество приморских автовладельцев умудряются по-прежнему проходить малоприятную для них процедуру «заочно», оплачивая услугу без визита на аккредитованную станцию.

Итак, если раньше при прохождении ТО автомобиль не соответствовал хотя бы одному из обязательных требований безопасности, диагностическая карта ему не выдавалась. Теперь же этот документ может получить любое авто, но с указанием в его карте несоответствий требованиям.

Предыдущей редакцией закона вводилась ответственность для операторов техосмотра, выдающих диагностические карты владельцам неисправных автомобилей. Теперь же специально оговорено, что операторы будут наказаны за выдачу диагностической карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.

Из закона наконец-то исчезло упоминание талонов техосмотра, которые были выведены из оборота еще в 2011 году (им на смену пришли диагностические карты). В соответствии с новым законом регионы теперь не устанавливают предельный размер платы за оформление дубликата талона ТО, а профессиональное объединение страховщиков более не обязано вести учет талонов.

Еще в феврале правительство России ужесточило правила проведения технического осмотра. Кроме знака аварийной остановки обязательно проводится досмотр аптечки. Новые правила не допускают загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установку на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Кроме того, не допускается подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля.

Законопроект, предполагающий более масштабную реформу ТО, подготовленный Минэкономразвития, находится на согласовании в правительстве с конца прошлого года. Соответствующее поручение было дано правительством по итогам заседания президиума Госсовета во главе с президентом Владимиром ПУТИНЫМ весной 2016 года. Идея планируемой реформы заключается в том, чтобы не дать возможности операторам техосмотра торговать диагностическими картами и вносить информацию в базу данных техосмотра о не прошедших проверку машинах. Также планируется вернуть штраф для водителей, которые ездят на машинах, не прошедших ТО. Штраф может составить 800 рублей, сейчас подобных санкций нет.

Предполагается, что ГИБДД сможет выявлять факт нарушения не останавливая автомобиль для проверки. Как следует из пояснительной записки, для этого будут использованы возможности дорожных камер: машину проверят по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).

Досье "Золотого Рога": Право проверять машины доверили частным операторам еще в 2012 году, забрав эти функции у ГИБДД. Вместо талона ТО были введены диагностические карты, контролировать которые должны страховщики при выдаче полиса ОСАГО. По данным ГИБДД, в 2017 году в РФ из-за технической неисправности произошло более 5,8 тыс. аварий, рост составил 18,5% к 2016 году.

«Мы, конечно, приветствуем приведение процедуры прохождения ТО в порядок. Сегодня налицо факты выдачи диагностических карт владельцам неисправных автомобилей, а это чревато повышением уровня аварийности, - говорит Сергей КОЗОГИН, совладелец одного из операторов ТО во Владивостоке. – Другое дело, кто и каким образом будет контролировать этот процесс? Если опять ГИБДД, то там будут задействованы привычные всем «схемы». Если страховщики – то они прежде всего заинтересованы в продаже как можно большего числа полисов».

Пока предполагается, что контроль над деятельностью операторов ТО будет возложен на Ространснадзор, а карта по итогам осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет фиксироваться на видео (как процесс приема экзаменов в ГИБДД), а итоговая съемка будет загружаться в централизованную базу ЕАИСТО. В КоАП вводится наказание (штраф до 10 тыс. рублей) для эксперта, который сформировал карту и допустил к движению машину, не прошедшую ТО. Если же установлено, что данные были «заведомо недостоверными» и передавались в базу «умышленно», то сотрудник может быть наказан принудительными работами на срок до четырех лет - такую поправку предполагается внести в Уголовный кодекс.

Тем временем стало известно, что полисы ОСАГО могут подорожать уже с 31 августа. Закон об ОСАГО дает ЦБ РФ право менять тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год. ЦБ дважды уже воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 года.

В то же время Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил, что после либерализации тарифов ОСАГО, первый этап которой может начаться уже в этом году, полисы «автогражданки» могут стать дешевле для безаварийных водителей. «Сейчас, в условиях жесткого регулирования тарифов государством, все автовладельцы - и молодые, и опытные, и аккуратные, и лихачи - платят усредненную, а значит, плюс-минус одинаковую цену за страховку. Свободное тарифообразование позволит устанавливать цену для каждого водителя индивидуально. Для России это значит, что большая часть водителей, скорее всего, будет платить меньше - ведь скидкой за безаварийную езду пользуется 81% водителей», - поясняет РСА.