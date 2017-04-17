Таможня разъяснила, как автовладельцам решить проблему ГЛОНАСС

Указано, где искать список аккредитованных испытательных лабораторий, уполномоченных выдавать СБКТС

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) разъяснило, как на практике получить паспорт транспортного средства (ПТС) на автомобиль, ввезенный на территорию Приморского края с 1 января 2017 года и не оборудованный устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) «ЭРА-ГЛОНАСС» (на снимке).

Для получения паспорта транспортного средства необходимо предоставить таможенному органу следующие документы: свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выданное аккредитованной испытательной лабораторией, содержащее отметку с идентификационным номером УВЭОС; договор о приобретении аппаратуры вызова экстренных оперативных служб у агента АО «ГЛОНАСС».

В договоре, в том числе, указывается идентификационный номер приобретенного УВЭОС в привязке к номеру VIN транспортного средства, на которое данное устройство должно быть установлено, а при отсутствии номера VIN – к номеру кузова данного транспортного средства. Также в договоре должны содержаться обязательства лица по установке УВЭОС на указанное транспортное средство.

Кроме того, необходимо представить расчет суммы утилизационного сбора. Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора утверждены постановлением правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ».

Таможня напоминает, что временный порядок оснащения транспортных средств УВЭОС, предложенный АО «Глонасс», размещен на официальном сайте АО «ГЛОНАСС»: http://aoglonass.ru. Также на данном сайте размещен список аккредитованных испытательных лабораторий, уполномоченных выдавать СБКТС, и Реестр специализированных лиц, имеющих право осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

В начале апреля в Приморье началась массовая выдача ПТС на ввезенные в регион подержанные иномарки, на которые установили устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс».

«Первый в России паспорт технического средства на подержанную иномарку с особой отметкой УВЭОС был получен 7 апреля. 10 апреля, долгожданные документы получат еще десятки приморцев», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья.

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время в России введен временный порядок оформления б/у автомобилей, ввозимых на территорию страны. Согласно этому порядку, владелец машины должен будет приобрести систему у АО «ГЛОНАСС», обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в государственную автоматизированную информационную систему ЭРА-ГЛОНАСС, затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает паспорт транспортного средства. Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных ГЛОНАСС центрах и поставить машину на учет в ГИБДД. Первая партия устройств ЭРЫ-ГЛОНАСС уже поступила в Приморье. Ежедневно «экстренной кнопкой» обзаводятся около сотни автовладельцев.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Ивана КРЫШАНА.