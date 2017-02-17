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Автомобилисты Приморья шарахаются от европротокола
Алгоритм оформления несложный, но есть и свои особенности
Европротокол (европейский протокол) - это практика оформления документов по ДТП без вызова сотрудников полиции. Возможность самостоятельно зафиксировать факт ДТП, не создавая затор на дороге, и обратиться в страховую компанию за возмещением. Такая практика широко применяется во многих странах мира и экономит водителям время. Насколько активно она работает в Приморье, изучил корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».
Как сообщили в ГИБДД, алгоритм оформления несложный, но есть и свои особенности. Так, запрещено использовать европротокол, если в ДТП участвует более двух машин, есть пострадавшие, ущерб для каждой машины превышает 50 тыс. рублей, а также если у участников ДТП есть разногласия.
Когда же водители единодушны во мнении по поводу ДТП, то оформление европротокола не займет много времени. Для начала сотрудники ГИБДД советуют осуществить фотосъемку или видеозапись места ДТП, положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры. А также заснять следы и предметы, относящиеся к происшествию, зарисовать схему ДТП и оформить «Извещение о ДТП», которое выдается в страховой компании.
Во время заполнения на лицевой стороне «Извещения о ДТП» должна содержаться информация о месте, дате, времени ДТП, сведения об участниках аварии, о свидетелях, о страховщиках, о характере и перечне видимых поврежденных деталей и элементов, обстоятельствах ДТП и т.п. То есть необходимо заполнить все графы и поля, имеющиеся на лицевой стороне бланка «Извещения о ДТП». Добавим, что в п.14 указываются характер и перечень всех видимых повреждений деталей автомобиля. Описать их лучше максимально точно и кратко, указав характер повреждения. Не стоит добавлять в этот пункт повреждения, которые не относятся к данному ДТП, подчеркнули в ГИБДД.
Сложность, по мнению специалистов, возникает при заполнении пункта 16, где отмечаются обстоятельства ДТП. Важно правильно отразить маневры авто, учитывая, что стоянка - это не остановка. Ошибочно отмечать позицию 1 «На стоянке», если автомобиль остановился на красный сигнал светофора, тогда необходимо отметить позицию 22 «Остановился (стоял) на запрещающий сигнал светофора». А если один автомобиль обгонял другой, перестраиваясь из одной полосы в другую, нужно отметить позицию 12 «Менял полосу» и позицию 13 «Обгонял».
Заполнение европротокола может проходить, как на самом месте ДТП, так и на обочине рядом, если ДТП создает затор для других участников дорожного движения. Немаловажное нововведение, которое добавили в 2014 году: если транспортные средства полностью заблокировали проезжую часть, их необходимо убрать.
После выполнения всех перечисленных выше действий место ДТП можно покинуть. С заявлением о страховой выплате необходимо будет обратиться, приложив экземпляр «Извещения о ДТП», к своему страховщику в течение пяти дней. Есть и другие нюансы, которые стоит изучить заранее.
По требованию страховой компании водителям придется предоставить свои автомобили для осмотра и экспертизы. Сделать это необходимо также в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Чтобы обеспечить возможность такого осмотра, водители не должны отдавать свои автомобили в ремонт, пока не истекут 15 календарных дней (исключая нерабочие праздничные дни) со дня ДТП.
Максимальная выплата из страховой компании составит 50 тыс. рублей.
По словам юриста компании «Шервуд» Андрея ЛИНИНА, водители, попавшие в ДТП, довольно часто пользуются европротоколом, так как это экономит их время. «Оформление ДТП проходит за 15 минут, что ускоряет время регистрации ДТП. Выплаты из страховой компании по справке о ДТП и европротоколу происходят по одному и тому же принципу. В большей массе автолюбители доверяют европротоколу, однако водители, которые уже сталкивались с таким оформлением, подчас попадали в ситуации, когда страховая оценивала ущерб выше 50 тыс. рублей, а пострадавшие получали только 50 тыс.», - добавил Андрей Линин.
Быстрота оформления зачастую порождает проблемы реальной компенсации затрат на ремонт авто. Из-за этого многие водители опасаются европротокола. На одном из популярных сайтов Владивостока мы нашли комментарии людей, недовольных европротоколом; и негативных комментариев было преимущественно больше, чем положительных.
Комментарии в соцсетях и на сайтах (см. ниже) свидетельствуют, что мнения приморцев по поводу европротокола разнятся. Однако, по данным Российского союза автостраховщиков, в Приморье более 50% участников ДТП оформляют его через европротокол. Поэтому пользоваться или не пользоваться данной услугой - решать самим автомобилистам.
МНЕНИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Отто: Единственное, что мешает оформлению ДТП по европротоколу, - банальная непорядочность, ставшая в последние годы естественным и обыденным явлением во всех сферах нашей жизни!!! Какие протоколы, если мат-перемат просто при движении-перестроении!!!
Професор: Только не европротокол: или кидалово, или копейки...
Гость: Народ, не ведитесь на эту х****! Потом страховку точно не получите. Задолбаетесь бегать, доказывать. Я это проходил.
Warenet: Заполните все, приходите в страховую, а вам скажут, что оформление с ошибкой произвели. Выплат не будет. Так что лучше ГИБДД.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Только ГАИ Оформили евро. В страховой сказали, " а мы на фото не видим повреждений"+ осмотр сказали проходить с виновником. ( а виновник не является, ему это надо?! ) и это все документы были заполнены правильно. Хорошо аварийные комми с Острякова помогли. Компания ДальАкфес. Кстати на Острякова болтают долги у них большие, кто то сказал мол закрывают Д. А.