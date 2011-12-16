В Приморском крае задержано более тонны автомобильных запчастей, которые забыли задекларировать

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря, ZRPRESS. В Приморском крае сотрудниками таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП России, выразившегося в недекларировании по установленной форме товара, подлежащего декларированию.

В порт Восточный Российской Федерации из Китая на теплоходе DOLPHIN STRAIT в адрес новосибирского индивидуального предпринимателя был ввезен контейнер с товаром. Согласно предоставленным на таможенный пост Морской порт Восточный товаросопроводительным документам, в контейнере находятся новые автомобильные запчасти (стойки подвески, пружины, задние стоп-сигналы, указатели поворотов, основные фары, ступичные подшипники) в количестве 2640 штук, общим весом более 9 тонн. Однако в ходе таможенного досмотра, проведенного в рамках системы управления рисками, были обнаружены незадекларированные автомобильные запчасти общим весом 1,2 тонны.

В результате весь незадекларированный товар задержан. Стоимость устанавливается.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России, санкцией которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от Ѕ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом правонарушения, с возможной его конфискацией, сообщает Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.