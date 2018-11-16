Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам разрешат не устанавливать кнопку ГЛОНАСС на праворульные автомобили
В правительстве поддерживают инициативу региона
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поддерживает инициативу приморских властей по введению временного порядка ввоза подержанных автомобиле, предусматривающего добровольную установку кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС».
«В целом можно подумать о подготовке временного порядка ввоза такого рода автомобилей. Посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь в Приморье, и на территории других территорий ДФО, где использование подобных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пусть такой временный порядок будет подготовлен. Посмотрим, как будет работать, дальше определимся. Я поручение по вашему обращению дам, потом в Москве окончательно будем решать», - сказал премьер в пятницу во Владивостоке на вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ и врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО.
Как отметил после встречи глава Приморья, он ожидает, что временный прядок ввоза праворульных, разрешающий не устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», будет введен уже в ближайшие дни.
В настоящее время согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», за 9 месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено 68,6 тыс. автотранспортных средств, что на 48% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, и на 98% - 2016 года. При этом навязанная необходимость установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» не влияет на динамику ввоза.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Приморцам разрешат не устанавливать кнопку ГЛОНАСС на праворульные автомобили
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Toyota представила новый RAV4
- Бумажный ПТС скоро будет не нужен
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
Новости раздела
- Приморцам разрешат не устанавливать кнопку ГЛОНАСС на праворульные автомобили
- Олег Кожемяко: Мы готовы создавать условия для развития сети АЗС в Приморье
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- Поселки в Приморском крае не останутся без АЗС
- Бесправные экзамены
- Россия и Япония сошлись в дрифт-битве во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС