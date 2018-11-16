Приморцам разрешат не устанавливать кнопку ГЛОНАСС на праворульные автомобили

В правительстве поддерживают инициативу региона

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поддерживает инициативу приморских властей по введению временного порядка ввоза подержанных автомобиле, предусматривающего добровольную установку кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС».

«В целом можно подумать о подготовке временного порядка ввоза такого рода автомобилей. Посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь в Приморье, и на территории других территорий ДФО, где использование подобных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пусть такой временный порядок будет подготовлен. Посмотрим, как будет работать, дальше определимся. Я поручение по вашему обращению дам, потом в Москве окончательно будем решать», - сказал премьер в пятницу во Владивостоке на вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ и врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО.

Как отметил после встречи глава Приморья, он ожидает, что временный прядок ввоза праворульных, разрешающий не устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», будет введен уже в ближайшие дни.

В настоящее время согласно техническому регламенту Таможенного союза на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», за 9 месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено 68,6 тыс. автотранспортных средств, что на 48% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, и на 98% - 2016 года. При этом навязанная необходимость установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» не влияет на динамику ввоза.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток