Владельцев авто освободят от транспортного налога с момента продажи

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, вносящий изменения в ст. 357 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно законопроекту, прежний собственник транспортного средства будет освобожден от уплаты транспортного налога со дня заключения договора (купли-продажи, дарения, мены и пр.), а не с момента регистрации транспортного средства в органах ГИБДД на имя нового владельца. Законопроект был подготовлен вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, заместителем руководителя фракции ЛДПР Ярославом НИЛОВЫМ и депутатом Андреем СВИНЦОВЫМ.

- Когда человек продает машину, он зачастую не снимает ее с регистрационного учета в органах ГИБДД, а доверяет регистрацию покупателю. Но многие покупатели, получая машину, не торопятся ее регистрировать на свое имя. В итоге получается, что транспортный налог приходится вносить человеку, уже продавшему свой автомобиль, - говорит Нилов. Парламентарий уверен, что предлагаемые изменения в статью Налогового кодекса позволят снять ответственность с бывших владельцев за дальнейшие действия нового владельца после подписания договора отчуждения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.