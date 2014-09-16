Под новые запреты в России могут попасть бэушные иномарки и все старые авто

Возможность введения запрета на импорт подержанных автомобилей озвучивалась разными российскими чиновниками как ответная мера на очередные западные санкции. Такая мера обсуждается с августа, но окончательное решение до сих пор не принято. По словам помощника Президента России Андрея БЕЛОУСОВА, он надеется, что Россия не будет вводить такие ограничения, пишут «Известия».

Но Минэкономразвития уже подготовило перечень товаров, которые могут попасть под запрет: кроме подержанных автомобилей под эмбарго могут попасть и одежда из стран, вводивших санкции против России. Дальневосточники в очередной раз напряглись – если новые санкции поддержит Япония и российские власти задумают ее наказать, то японские бэушки запросто могут стать жертвой межгосударственных разборок.

Что же касается рынка подержанных авто европейской части России, то запрет на их импорт на российском рынке практически никак не скажется, уверены эксперты.

- Санкции если и будут введены, то на российском рынке практически не скажутся. Импорт подержанных автомобилей осуществляется в основном физическими лицами, юридические лица и ИП ввозят всего 10-15 тыс. в год. Если считать вместе с физическими лицами, то получается, что в Россию привозят примерно 150 тыс. подержанных автомобилей в год, на $2,5-3 млрд. Это менее 3% от всего рынка подер-

жанных автомобилей в России. Зато эти санкции вполне могут оказать влияние на авторынок периферийных стран еврозоны, - рассказал «Известиям» гендиректор исследовательской компании VectorMarketResearch Дмитрий ЧУМАКОВ. - Если эти 150 тыс. авто европейцы не смогут продать в Россию, то кому их тогда продадут? Эти автомобили резко упадут в цене, и владельцы их не станут продавать, а решат использовать еще 2–3 года. Значит, владельцы будут откладывать покупки новых автомобилей, что негативно повлияет на автопроизводителей в периферийных странах еврозоны и по цепной реакции на поставщиков комплектующих и на дилерские центры.

По данным компании «Автостат», рынок подержанных автомобилей в первом полугодии 2014 года составил около 4 млн автомобилей, что на 12% больше, чем год назад. Среди автомобилей, срок использования которых не превышает 3 года, лидером продаж стала Lada - 14,8% рынка, у корейской Kia доля 8,1%. В пятерке также корейская Hyundai с долей в 7,7% рынка и японская Toyota - 6,9%.

- Санкции не ударят по российскому рынку, - уверен и аналитик ВТБ Владимир БЕСПАЛОВ. - Официально ежегодно мы импортируем примерно 10 тыс. автомобилей, также есть еще ввоз физическими лицами. Спрос на подержанные автомобили, если это не какие-то винтажные, легко покроет наш вторичный рынок.

Сами же дилеры не считают, что возможные санкции повлияют на их бизнес: всегда можно найти альтернативные рынки, через которые можно будет импортировать автомобили, уверены они.

А на днях Минпромторг (которому, видимо, мало нынешних экономических сотрясений) вернулся к идее законодательно ограничить сроки эксплуатации автомобилей в России. Ведомство разрабатывает поправки в закон «О безопасности дорожного движения» - это следует из проекта закона, размещенного на портале regulation.gov.ru. В ведомстве отмечают, что подавляющее большинство транспортных средств в РФ эксплуатируется за пределами нормативного срока службы, что приводит к росту аварий, нарушению экологии и гибели людей.

Впервые идею об ограничении предельных сроков эксплуатации автотранспорта высказал бывший замруководителя министерстве Алексей РАХМАНОВ еще весной 2012 года. Сейчас в Минпромторге считают, что введение ограничений по сроку эксплуатации заставит владельцев автомобилей чаще их обновлять.

Косвенным следствием принятия федерального закона также станет стимулирование производства автомобилей в России и дополнительное пополнение бюджета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.