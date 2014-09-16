Последствия кризиса уже начали сказываться на рынках топлива и автогаджетов в Приморье

Антироссийские санкции и общая экономическая нестабильность, увы, повышают стоимость владения автомобилем вне зависимости от страны его происхождения.

Цена топлива и автозапчастей на приморском рынке растет как на импортную, так и на отечественную продукцию. Падение курса рубля вызвало очередную смену ценников на автозаправках и в магазинах запчастей. Правда, в отличие от АЗС, изменения в автомагазинах не вызывают никакого ажиотажа, а также затрагивают далеко не все позиции, что на фоне товарного изобилия скрадывает эффект инфляции. Тем не менее рост цен на моторные и трансмиссионные масла, шины, стеклоочистители и другие автотовары импортного происхождения можно заметить даже невооруженным глазом.

1 литр полусинтетического моторного масла Shell 10W40, к примеру, год назад стоил в рознице от 220 до 240 рублей. Сегодня приобретение этой же банки масла обойдется в 260 рублей. Разница, конечно, небольшая, однако если учесть, что даже самый маленький автомобильный мотор требует как минимум 3 литра масла, а менять его требуется через каждые 5-7 тысяч километров пробега, вкупе с расходами на постоянно дорожающий бензин затраты становятся ощутимыми. Особенно для тех, у кого поездки на автомобиле являются ежедневной работой – грузоперевозки, такси, мобильные службы.

При этом продавцы автомагазинов утверждают, что масла и трансмиссионные жидкости к новому году станут еще немного дороже, так как цены на импортные товары привязаны к курсу доллара, а с развитием украинского кризиса он постоянно растет.

«Корректировки в сторону увеличения неизбежны, - сообщили «Золотому Рогу» в компании «Автотерритория». - Оптовые поставщики уже сообщили нам о поступлении новых партий товара с изменившимся прайсом, поэтому обновление ценников на прилавках является лишь вопросом времени. Пока повышение небольшое, в пределах 1-2%, а как будет дальше – покажет динамика валютных курсов».

Оптовые продавцы, ввозящие автотовары напрямую из-за границы, подтвердили изменения в своих прайс-листах, указав на то, что таможенную пошлину государство считает не в национальной, а в зарубежной валюте, и курс евро за год вырос на 4 рубля. Особо выделив при этом, что цены изменяются несущественно, поэтому оснований для паники никаких нет.

«Разговоры о возможной девальвации рубля идут уже очень давно, и к повышению цен морально готовы, пожалуй, все участники рынка. Надо отдать должное нашему правительству, курс оно опускает плавно, без резких движений, и это отличает нынешний кризис от предыдущих в лучшую сторону, если можно так сказать», - оценили текущую ситуацию в компании «Автомеханика».

Дальневосточный рынок, как известно, тесно связан с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и большинство импортеров автозапчастей работают с производителями из Японии, Китая и Южной Кореи. Расчеты с поставщиками при этом производятся как в американских долларах, так и в национальных азиатских валютах – юанях, иенах или вонах. Поскольку рубль просел также и по отношению к этим валютам, свежие партии товаров из упомянутых стран тоже будут выставлены на прилавках с соответствующим изменением ценника.

Стоит отметить, что помимо азиатских на приморском рынке присутствуют также автомобильные товары европейского, в том числе украинского производства. Многим дальневосточникам хорошо известны, к примеру, автомобильные масла и автохимия марки ХАДО. Во Владивостоке есть даже официальное представительство этого известного харьковского предприятия, расположенное на Второй Речке. Как сообщили «ЗР» сотрудники этого представительства, взаимные торгово-экономические санкции, последовавшие с расширением российско-украинского конфликта, пока никак не коснулись продукции ХАДО.

«Перебоев с поступлением товара из Украины пока не было, - ответили в ХАДО на наш вопрос о санкциях, добавив, что их бизнес находится вне политики. - Однако сложившаяся ситуация для нас мало приятна. В развитие филиала было вложено много сил и средств, а сейчас сидим как на пороховой бочке. Никто не знает, что будет завтра, и эта неопределенность создает очень нервную атмосферу. Мы за мир во всем мире».

Впрочем, учитывая, что в Правительстве Российской Федерации уже обсуждается возможность запрета ввоза из-за границы подержанных автомобилей, вполне вероятно, что такого изобилия на прилавках всевозможных автотоваров, как сейчас, больше не понадобится. Ведь если человек не купил автомобиль, он не станет приобретать и моторное масло, верно? Так, может, и пусть его, дорожает?

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.