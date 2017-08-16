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Скидкой по ОСАГО пользуются более 80% водителей

16 Августа 2017, 17:40 | Приморье

Коэффициент бонус-малус (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО, имеют 80,4% российских автомобилистов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС.

По его словам, за II кв. 2017 года этот показатель вырос на 1,2 процентных пункта. Так, по данным на конец первого квартала 2017 года скидку имели 49,5 млн человек (79,2%%), тогда как по состоянию на конец II кв. 2017 года водителей со скидками насчитывается уже 50 млн человек (80,4%). То есть, за квартал число водителей со скидкой увеличилось на 0,5 млн человек.

И.Юргенс добавил, что скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0,8) по итогам II квартала 2017 года имеют 33% автомобилистов (20,6 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0,5) получили 14,62% водителей (9,088 млн человек).

Президент союза напомнил, что РСА с 1 декабря 2015 года упростил порядок корректировки КБМ. Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определенным при расчете стоимости ОСАГО, то он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: осаго 



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