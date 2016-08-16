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Проведено исследование автомобилей какого цвета в Приморье больше всего
Специалисты автомобильного портала drom.ru проанализировали более трёх миллионов объявлений на сайте и определили, машин какого цвета больше в том или ином регионе. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
На автомобильном рынке Приморского края лидируют три цвета машин: серый, белый и черный. Первому цвету принадлежит 33,3% от всей базы объявлений о продаже авто в крае, второму — 30,4%, третьему — 15,9%. Таким образом, на эти три цвета приходится около 80% рынка.
Затем идёт синий — 6,4%, доля зеленого составляет 3,6%, на бордовый и красный приходится по 2,1% и 2% соответственно. Доля каждого из оставшихся цветов (голубой, коричневый, золотистый бежевый и пр.) составляет менее 1,5%.
В целом по стране данные следующие: машин серого цвета — 31,1%, белого — 20,5%, черного 18,9%. Доля машин синего цвета составляет 8,6%, зелёного 5,2%, красного 3,7%.
Отметим, что черный цвет лидирует в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Чечне и Ингушетии. Белый цвет машин предпочитают жители Камчатки, Амурской области и ЕАО. В остальных регионах, как и в Приморском крае, большую долю рынка представляют машины серого цвета.
Результаты исследования были получены на основе анализа базы объявлений о продаже авто на портале drom.ru за последний год (365 дней). Всего в выборку попало более трёх миллионов объявлений.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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