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В Приморье первая партия упрощенных устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" поступит на следующей неделе
16 Марта 2017, 09:04 | Приморье
Разработчики упрощенного порядка оснащения системой вызова экстренных служб подержанных иномарок вышли на финишную прямую, сообщили в АО «ГЛОНАСС». Первая партия устройств поступит в Приморский край на следующей неделе.
АО «ГЛОНАСС» совместно с Минпромторгом, администрацией Приморского края, ГИБДД и таможенными органами Российской Федерации находятся на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб, сообщили primorsky.ru в компании.
Первая партия упрощенных устройств поступит во Владивосток уже на следующей неделе, заявил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.
«На следующей неделе во Владивосток поступит первая партия устройств вызова экстренных оперативных служб. После прохождения процедуры аккредитации сервисные центры будут готовы приступить к оснащению терминалами ввозимых из-за рубежа транспортных средств», – сообщил Андрей Жерегеля.
В АО «ГЛОНАСС» добавили, что руководство компании планирует в ближайшее время посетить Владивосток, в ходе рабочей поездки «будут заключены соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию Российской Федерации, устройствами вызова экстренных оперативных служб». Также Андрей Жерегеля ответит на вопросы представителей автомобильного бизнеса Приморья в ходе встречи с инициативной группой.
Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных автомобилей в связи с имением правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья застряли более 1,5 автомобилей, в заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.
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Теги: ЭРА-ГЛОНАСС
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