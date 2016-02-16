ГИБДД переводит "штрафные" стрелки на банки

В случае отсутствия информации о своевременно уплаченном штрафе в первую очередь необходимо обращаться не в ГИБДД, а в кредитные учреждения, через которые производился платеж! Об этом сообщило Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В последнее время участились случаи обращений граждан с заявлениями о том, что ими были уплачены административные штрафы, но при проверке информации об административных правонарушениях на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или на официальном сайте Госавтоинспекции они все еще значатся должниками. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо ответственно относиться к заполнению платежных документов.

При заполнении квитанции об уплате штрафа необходимо в обязательном порядке указывать номер УИН (уникальный идентификатор начисления), в соответствии с которым наложен административный штраф. Для оплаты административного штрафа в отделениях банков, платежных терминалах необходимо иметь копию постановления с указанными в ней банковскими реквизитами. Вам необходимо без ошибок набрать все цифры, указанные в документе, ФИО нарушителя, а также не забыть прибавить к сумме штрафа сумму комиссионного сбора банка. Одна ошибка может привести к потере информации о вашем штрафе, и вы останетесь в списке должников.

Всю информацию о платежах по штрафам банки или иные кредитные организации, организации федеральной почтовой связи обязаны в течение суток передавать в единую систему - Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия информации о своевременно уплаченном штрафе в банке данных - необходимо в первую очередь обращаться не в ГИБДД, а в кредитные учреждения, через которые производился платеж.

Вместе с тем, чтобы избежать необходимости возить квитанцию с собой, исключить недоразумения с судебными приставами, рекомендуем гражданам перед оплатой административных штрафов уточнить в банке, выполняет ли он требования законодательства о передаче сведений о принятых платежах в ГИС ГМП.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: лицо, не уплатившее своевременно штраф, привлекается к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Она предусматривает наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения».

Изменения стимулируют лиц, совершивших правонарушения в области дорожного движения, на уплату штрафа до истечения установленного законом срока. Так, при оплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, он может быть уплачен в размере половины его суммы. Поправки не коснутся целого ряда серьезных и грубых нарушений ПДД. Например, административной ответственности в полном объеме будут подвергнуты водители, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водители, совершившие ДТП, в результате которых пострадали люди, также будут привлечены к ответственности на общих основаниях и, в случае наложения на них административного штрафа, должны будут уплатить его в полном размере.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.