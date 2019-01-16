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ОСАГО выехало боком

16 Января 2019, 09:42 | Приморье

Максимальная ставка базового тарифа для легковых машин в отдельных регионах выросла на 20%

 

Начало 2019 года ознаменовалось неприятным сюрпризом для неопытных водителей – большинство крупных страховых компаний после расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20% в обе стороны подняли максимальную ставку базового тарифа для легковых машин физических лиц в отдельных регионах на 15-20%, до 4736-4942 рублей. В том числе ставки обновил лидер рынка «АльфаСтрахование». При этом пока не менял тариф «Ингосстрах», занимающий четвертое место на рынке.

А вот компания «Ренессанс страхование» (12-е место на рынке ОСАГО, 2,4% рынка) подняла тарифы сразу на 20%, до максимальной границы 4 942 рублей.

Скидки и надбавки

На основе базового тарифа рассчитывается стоимость полиса – с поправкой на возраст и стаж водителя и качество его езды: за безаварийную езду полагаются скидки, а за аварии по вине водителя – надбавки, а также на регион регистрации владельца автомобиля и мощность двигателя.

По факту, с 9 января начала действовать более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырех). Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет уменьшен вдвое - до 0,93.

Кроме того, изменен расчет присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Минимальный тариф у ряда страховых компаний после нововведений составляет 3 706 рублей, что на 10% ниже прежней максимальной ставки (4 118 рублей), но на 8% выше прежней минимальной ставки (3 432 рублей) и на 34% выше нынешней минимально возможной ставки (2 746 рублей).

Страховщики побежали за капиталом

С 1 января также вступил в силу закон об изменениях в организации страхового дела в РФ. Основным пунктом нового закона является повышение требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний со 120 млн до 300 млн рублей (аналогично требованиям к капиталу банков с базовой лицензией).

При этом сами положения о новых требованиях к уставному капиталу не вступают в силу с 1 января: такие требования будут установлены для новых компаний, выходящих на рынок с 31 июля 2019 года Повышенные требования к действующим компаниям начнут действовать с 1 января 2020 года, докапитализацию необходимо завершить к 1 января 2022 года.

Согласно документу, минимальная планка в 300 млн рублейустанавливается для универсальных страховых компаний, занимающихся страхованием жизни имущества. Требования к капиталу страховщиков жизни возрастают с 240 млн до 450 млн рублей, перестраховщиков - с 480 млн до 600 млн рублей. Такие требования для новых компаний вступают в силу в течение года после официального опубликования закона - с 31 июля 2019 года.

Для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года, причем, поэтапно. Так, универсальные страховщики к 1 января 2020 года должны довести свой капитал до 180 млн рублей, к 1 января 2021 года - до 240 млн рублей и к 1 января 2022 года - до 300 млн рублей.

Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 г. должен составлять не менее 310 млн рублей, к 1 января 2021 года - 380 млн рублей, к 1 января 2022 года - 450 млн рублей. Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 года должен составлять не менее 520 млн рублей, к 1 января 2021 года - 560 млн рублей и к 1 января 2022 года - 600 млн рублей. Требования к минимальному размеру уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, сохраняется в сумме 120 млн рублей. Другим законом, который вступил в силу с 1 января, установлено, что невыполнение требований к увеличению капитала является основанием для отзыва у компании лицензии.

На фото: Неопытным водителям придется задуматься о стиле вождения.

Фото автора.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: тариф  страхование  осаго 



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