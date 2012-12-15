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Медведев потребовал законодательно обязать водителей использовать зимнюю резину и цепи
Поручение дано "с учётом критической ситуации, сложившейся при организации дорожной деятельности на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" в период конца ноября — начала декабря 2012 года и в целях предотвращения образования автомобильных заторов на автомобильных дорогах общего пользования в зимний период", говорится в сообщении.
Медведев поручил первому вице-премьеру Шувалову рассмотреть на заседании правительственной комиссии возможность законодательно обязать водителей использовать зимнюю резину и цепи при необходимости, ужесточить меры по мониторингу веса транспорта.
Минтранс же будет по поручению председателя правительства обязан проанализировать причины заторов на трассе М-10 "Россия" и принять меры дисциплинарного характера к виновникам произошедшего, говорится на сайте ведомства, пишет РИА Новости.
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