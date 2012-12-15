Медведев потребовал законодательно обязать водителей использовать зимнюю резину и цепи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову и министерству транспорта разработать меры по предотвращению образования автомобильных заторов на дорогах в зимний период, в том числе обязать водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей ездить на зимней резине, сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

Поручение дано "с учётом критической ситуации, сложившейся при организации дорожной деятельности на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" в период конца ноября — начала декабря 2012 года и в целях предотвращения образования автомобильных заторов на автомобильных дорогах общего пользования в зимний период", говорится в сообщении.

Медведев поручил первому вице-премьеру Шувалову рассмотреть на заседании правительственной комиссии возможность законодательно обязать водителей использовать зимнюю резину и цепи при необходимости, ужесточить меры по мониторингу веса транспорта.

Минтранс же будет по поручению председателя правительства обязан проанализировать причины заторов на трассе М-10 "Россия" и принять меры дисциплинарного характера к виновникам произошедшего, говорится на сайте ведомства, пишет РИА Новости.