www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Дороги Владивостока
Распечатать

Медведев потребовал законодательно обязать водителей использовать зимнюю резину и цепи

15 Декабря 2012, 20:41 | Приморье

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову и министерству транспорта разработать меры по предотвращению образования автомобильных заторов на дорогах в зимний период, в том числе обязать водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей ездить на зимней резине, сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

Поручение дано "с учётом критической ситуации, сложившейся при организации дорожной деятельности на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" в период конца ноября — начала декабря 2012 года и в целях предотвращения образования автомобильных заторов на автомобильных дорогах общего пользования в зимний период", говорится в сообщении.

Медведев поручил первому вице-премьеру Шувалову рассмотреть на заседании правительственной комиссии возможность законодательно обязать водителей использовать зимнюю резину и цепи при необходимости, ужесточить меры по мониторингу веса транспорта.

Минтранс же будет по поручению председателя правительства обязан проанализировать причины заторов на трассе М-10 "Россия" и принять меры дисциплинарного характера к виновникам произошедшего, говорится на сайте ведомства, пишет РИА Новости.

Автор: РИА Новости
Теги: пробки  Дмитрий Медведев  шины  Правительство РФ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru