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Саммит АТЭС - 2012
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Сергей Дарькин: Таксисты обязаны получить специальное разрешение

15 Декабря 2011, 23:11 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин провел совещание по вопросам перевозки пассажиров и багажа легковым такси. В нем приняли участие вице-губернаторы Сергей Ажимов, Павел Попов, руководители департаментов, а также крупнейших компаний-перевозчиков.

Как отметил в ходе совещания Сергей Дарькин, в ближайшее время компании, оказывающие услуги по перевозке в легковом такси, будут обязаны получить специальное разрешение.

Разрешение будут выдавать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в установленном порядке на территории РФ и имеющему на праве собственности или на условиях лизинга транспортные средства. Получить его можно будет в департаменте промышленности и транспорта Приморского края.

Одно из главных условий – компания обязана организовать проведение индивидуального медицинского контроля водителей, а также контроля технического состояния транспортных средств. Стаж водителей, имеющих право работать в такси, теперь составит от 5 лет общего стажа или от 3 лет работы по специальности.

«Такие меры позволят нам привести данный вид деятельности в соответствии с законодательством и существенно повысить качество и безопасность предоставляемых услуг. В следующем году в связи с проведением саммита АТЭС Приморье будет встречать много гостей из разных регионов России и стран мира. Поэтому услуги такси во Владивостоке должны оказываться на самом высоком уровне», - подчеркнул Сергей Дарькин.

Разрешение должно находиться в салоне каждого легкового такси. Водитель будет обязан предъявлять документ по требованию пассажира, сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения и должностного лица уполномоченного органа.

Также на совещании было принято решение, что предприниматели, осуществляющие свою деятельность с нарушениями законодательства, не смогут размещать рекламу в краевых и местных средствах массовой информации.

Реализацию данного поручения губернатора будет контролировать специально созданная межведомственная комиссия, в которую вошли представители ГИБДД, УМВД, УГАДН по ПК, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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