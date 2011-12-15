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В Приморском крае за завышенную стоимость техосмотра компания заплатит штраф в 100 тыс. руб.
ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ZRPRESS. ООО «Радуга» (г. Большой Камень) не смогло добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены постановления антимонопольного органа о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей за неправомерное завышение цен на прохождение технического осмотра.
Как стало известно из материалов дела, ООО «Радуга», в соответствии с договором с УГИБДД УВД по Приморскому краю, участвует в проверке технического состояния транспортных средств. В августе 2010 года в Управление антимонопольной службой по Приморскому краю поступили массовые жалобы жителей города на действия компании. А именно, по их словам, «Радуга» создавала ограничения и взимала непредусмотренную законодательством плату за прохождение техосмотра.
На основании обращений граждан, УФАС провело внеплановую выездную проверку и установило, что компания вынуждала автовладельцев в целях ускорения процедуры заключать договоры на оказание консультационных услуг, причем в итоге, цена техосмотра не только превышала установленную действующим законодательством стоимость, но и, при отсутствии каких-либо особенностей в договорах, отличалась друг от друга. Цена разнилась от 4200 руб. до 8200 руб., в то время как установленная нормативными правовыми актами стоимость прохождения государственного технического осмотра для владельца легкового бензинового автомобиля составляет 750 руб.
После проверки, УФАС вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства, которое ООО «Радуга» оспаривало по существу в первой, апелляционной и кассационной инстанциях арбитражных судов, но в удовлетворении требований ему было отказано.
Новый иск компания подала в Арбитражный суд Приморского края в октябре 2011 года. В нем содержалось требование о признании незаконным решения УФАС по ПК в части назначения штрафа в размере 100 тыс. рублей. Но поскольку ранее судами был признан факт нарушения ООО «Радуга» антимонопольного законодательства, штрафа компании избежать не удалось. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе и в Пятом арбитражном апелляционном суде, который также подтвердил правоту антимонопольного органа, сообщает пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда (Владивосток).
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