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Старые машины разорят владельцев
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ZRPRESS. Минпромторг предложил повысить ставки ОСАГО на старые и неэкологичные автомобили.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров предложил повысить ставки транспортного налога и стоимость полисов ОСАГО для неэкологичных и старых автомобилей. Высокопоставленный чиновник уверен: данные меры должны помочь отечественной автомобильной промышленности.
По словам Мантурова, повышение стоимости владения старыми и неэкологичными транспортными средствами подтолкнет «автовладельцев сдавать машины в утилизацию, стимулируя спрос на новые автомобили и развитие утилизационной сети». Он также полагает, что на сегодняшний день сеть пунктов по приему автохлама развита в нашей стране слабо, несмотря на введенный в стране утилизационный сбор.
Эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе Минпромторга. «Инициатива не встретит поддержки, по крайней мере в части ОСАГО, – заявил в интервью журналистам директор по страхованию автогражданской ответственности страховой компании «Альянс» Андрей Антохонов. – ОСАГО – это страхование автогражданской ответственности, и разницы между тем, какой автомобиль, старый или новый, нанесет ущерб пострадавшему, нет никакой». Эксперт также отметил, что инициатива, вероятно, направлена в первую очередь на то, чтобы стимулировать автохозяйства обновлять автопарки. «Но задачи и цели обязательного страхования совсем не в этом», – подчеркивает Андрей Антохонов.
В то же время директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Рахманов заявил, что «возраст автомобиля обуславливает вероятность наступления того или иного страхового случая. Чиновник также подчеркнул, что жесткой градации в зависимости от возраста автомобиля не будет, возрастной фактор нужно учитывать в стоимости страховых полисов. Каким образом будут устанавливаться новые тарифы, определят Минфин России и Российского союза автостраховщиков.
Глава РСА Павел Бунин в свою очередь заявил, что убыточность ОСАГО в среднем по компаниям достигает уже чуть ли не 70%, поэтому спасти ситуацию может только рост тарифов.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России автомобильный парк достаточно стар. Так, средний возраст легковых автомобилей России составляет 12,9 лет. Более половины (51,3%) автомобилей, эксплуатирующихся сейчас на территории России, имеют возраст старше 10 лет. На долю «свежих» машин (до трех лет) в России приходится 18% парка. Автомобилям от 3 до 10 лет принадлежит 30,7% парка.
Ранее сообщалось, что автомобилисты могут получить возможность регулировать стоимость полиса ОСАГО самостоятельно. Водителям предложат два вариант: покупка полиса по старым ставкам или страхование по сниженному тарифу. При этом в последнем случае размер выплат по страховке будет существенно меньше.
Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Саватюгин, правительством рассматривались различные варианты.
«Предлагалось несколько идей: либо сделать поэтапным введение коридора ОСАГО, либо предоставить возможность застрахованным выбирать — или ты платишь меньше за полис, но тогда меньше будет возмещение убытка, либо полис стоит дороже, но при несчастном случае выплата будет больше. Мы взяли две недели, чтобы еще раз подумать и все очень внимательно подсчитать», - заявил в интервью журналистам Алексей Саватюгин.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, который в России появился с 1 июля 2003 года с вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». ОСАГО вводилось как социальная мера, направленная на создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных средств.
Идея подобного вида страхования не нова: оно действует во многих странах мира и в рамках транснациональных соглашений — например, «зелёная карта». Объектом ОСАГО являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца автотранспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании автотранспортного средства на территории Российской Федерации. К страховому риску по ОСАГО относится наступление гражданской ответственности при ДТП, пишет Gudok.ru.
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