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В Приморье начали производить автомобильные двигатели для Японии
Переход к серийному производству состоялся точно в срок
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток, совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Corporation) объявило о запуске в Приморском крае серийного производства двигателей для их поставки в японскую Хиросиму для нужд предприятий японского автоконцерна.
Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», проектная мощность завода - 50 тыс. двигателей в год. На данный момент на предприятии локализован выпуск бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G объемом 2 литра и мощностью 150 л.с., соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».
Завод по выпуску двигателей Mazda был открыт в сентябре 2018 года, затем начались пуско-наладочные работы и производство пилотных партий двигателей.
В компании отмечают, что первые тестовые партии двигателей, помимо нескольких обязательных тестов на линии, подверглись специализированным проверкам в Японии. «В том числе некоторые единицы двигателей тестировали до полного износа их ресурса. Все двигатели из пилотной серии успешно прошли испытания и признаны полностью соответствующими всем международным стандартам качества компании Mazda. Переход к серийному производству состоялся точно в срок, в соответствии с графиком реализации проекта», - указывает компания.
На производственной линии установлены современные стенды динамических испытаний, на которых симулируются всевозможные нагрузочные и экстремальные режимы работы двигателя.
С момента старта серийного производства все выпускаемые предприятием двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - около 500 человек. В 2018 году СП увеличило выпуск автомобилей Mazda на 29,2% по сравнению с показателем 2017 года.
Sollers объединяет ООО «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили «УАЗ», является ключевым активом группы), ПАО «Заволжский моторный завод». В России также работает СП Ford Sollers, в Приморье - СП с Mazda. Крупнейший акционер ПАО «Соллерс» - председатель совета директоров компании Вадим ШВЕЦОВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото "Соллерс"
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