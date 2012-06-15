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Приморские дороги защитят от колес большегрузов
ВЛАДИВОСТОК, 15 июня, ZRPRESS. С 15 июня по 15 августа в Приморье вводится временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием.
Ограничение распространяется на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Оно будет действовать с 9:00 до 21:00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов тепла.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, ограничение вводится в целях сохранности автомобильных дорог. Автомобилистам при формировании маршрутов движения транспортных средств необходимо учитывать вышеуказанные ограничения.
Стоит отметить, что временное ограничение движения в летний период не распространяется: на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
«Золотой Рог».
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