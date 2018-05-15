Приморье не сдает правый руль

Автосалоны влет распродают субсидируемые автомобили, но «Зеленый Угол» своих позиций пока не теряет

Продажи новых легковых машин в Приморье продолжают набирать обороты. В том числе и благодаря акции Минпромторга, по которой с 11 апреля скидка по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей ДФО увеличена с 10% до 25%. На этом фоне вновь актуальными стали разговоры о скорых «похоронах» рынка подержанных иномарок. Ведь сам по себе эксперимент со скидкой – это своеобразный «пряник», который призван упрочить действие тяжелых «кнутов» в отношении автодилеров. Процедуру закручивания гаек в отношении «неправильного руля» Москва отменять не спешит, да и вряд ли отменит.

В Приморье большая часть машин ввозится из Японии, и, чтобы они удовлетворяли техрегламенту и правилам таможни, разработан так называемый «временный порядок» действий и установки ЭРА-ГЛОНАСС. С 1 июля действие документа подойдет к концу, постановка на учет импорта станет невозможной. Притом, как оборудовать системой подержанные иномарки - не прописано законодательно.

Еще одним «сюрпризом» для автодилеров стало резкое повышение утилизационного сбора, которое сильнее всего отразится на праворульных автомобилях некоторых популярных марок.

«Как бороться со всем этим беспределом законными способами мы не знаем, поэтому, вероятно, остается только прибегнуть к протестам и забастовкам», - заявили Деловой газете «Золотой Рог» продавцы авторынка «Зеленый Угол» во Владивостоке.

Вопросы без ответов

29 марта директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Павел ЯСЕВИЧ встретился с автодилерами «Зеленого угла». На мероприятии присутствовал корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

В ходе встречи предприниматели закидали чиновника вопросами. Вот некоторые характерные реплики. «Почему мы должны платить «за воздух»? О каком утилизационном сборе идет речь, если даже услуги такой не существует? При утилизации авто приходится обращаться в частные компании, не менее чем за 10 тыс. рублей». «Власть должна понимать, что с введением постановления на 90% утилизационный сбор на самые ходовые машины просто убьет «Зеленый Угол». Пострадаем не только мы и покупатели, но и таможня, которая за ввоз подержанных авто получает немалые деньги, налоговая и другие ведомства.» «О какой поддержке малого бизнеса может идти речь, если партия авто из Японии приходит 1 апреля, а постановления были озвучены 19 марта? И теперь Toyota Prius будет стоить не 750 тыс., как договаривались с покупателем, а на 160 тыс. дороже?».

Разумеется, вспомнили и о пресловутом «ЭРА-ГЛОНАСС». «Если вернется тот порядок установки кнопки, который был прописан в 2016 году, ввоз автомобилей остановится», - заявили автодилеры.

«С человеческой точки зрения, я понимаю ваше негодование, - ответил Павел Ясевич. – Мне самому многое непонятно и неприятно. Я постараюсь предпринять меры по решению этой проблемы, но что-то конкретное обещать не могу. Давайте подождем, что ответит Москва.

В начале апреля врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО обратился в правительство с просьбой продлить временный порядок до принятия соответствующего закона. Депутаты краевого Законодательного собрания также обращались к правительству РФ. Ответа из столицы России так никто и не получил.

Как отмечают эксперты, в Москве не для того медленно, но верно шли к «переводу» покупателей на новые автомобили, чтобы сейчас делать поблажки правому рулю. Тем более, не исключено, что завоз машин с пробегом вообще запретят или существенно ограничат, а в виде компенсации жителям могут предоставить дополнительные скидки на новые машины.

«Государство, как всегда, на стороне новых машин. То утильсбор введут, то ГЛОНАСС. Все направлено на выравнивание цены на подержанные автомобили и заводские, нас планомерно выживают с рынка, - говорит приморский автодилер Ирина КОСТЕНКО. – Между тем, Дальний Восток - единственный на сегодняшний день импортер японских иномарок на территории России. Действия правительства автодилерам не понятны, так как, несмотря ни на что, российский потребитель от японских автомобилей не откажется».

Все что было - раскупили

Скидка Минпромторга действует на машины ценой до 1,45 млн рублей. В ведомстве не скрывают, что главная цель данных мероприятий - убедить потребителей выбирать новые машины российского производства, а не иномарки с пробегом.

По мнению некоторых приморских дилеров, усилия правительства не проходят даром.

Генеральный директор ООО «ТХ «Сумотори» Сергей ВЕРКЕЕНКО не смог сообщить, какое именно количество автомобилей продала его компания с 25-процентной скидкой, но считает «эксперимент удачным».

«Какая разница, сколько продали? Ушло все, что было на складах. Были бы выше запасы машин – продали бы больше. Представьте сами, автомобиль стоил 800 тыс. рублей, продается за 600 тыс. (дешевле, чем японская подержанная иномарка) с пятилетней гарантией. Поэтому выделенная по программе на Дальний Восток сумма была исчерпана очень быстро», - рассказал Веркеенко.

Заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» Александр ГУЦАЛЮК также считает, что ожидания Минпромторга уже оправдываются - покупательский интерес в отношении автомобилей отечественной сборки действительно увеличивается.

«Введение повышенной льготной ставки на покупку автомобилей в Дальневосточном регионе понятно и обосновано. Наш регион наиболее приближен к правому рулю, японские машины на Дальнем Востоке всегда были достаточно доступным и популярным сегментом бизнеса. Поэтому и скидка у нас самая большая в стране - 25%. И, на мой взгляд, эта акция стартовала успешно», - сообщил он.

В то же время в самом «Саммит Моторс» нет автомобилей, попадающих под программу ведомства, так как компания не занимается продажей автомобилей российской сборки по цене 1,45 млн рублей и менее.

«Безусловно, сегодня в Приморье наиболее оптимальной моделью является Toyota Corolla, стоимостью от 1 млн рублей, однако и она не попадает под акцию, так как не собирается в России», - пояснил Гуцалюк.

«Зеленый Угол» хоронить рано

Продавцы и покупатели, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог, отказываться от японских автомобилей не намерены. Они рассказали, что будут пользоваться возможностью оформлять машины на физических лиц для личного пользования, перепродавать, перекупать или меняться машинами с пробегом по России. Одним словом, всячески стараться снизить свои издержки при проведении любых сделок с «подержанными японками».

Как считают обозреватели, вряд ли автолюбителей привлечет новый российский «металлолом» со скидкой, ломающийся с момента продажи. Никакие гарантии издержек не покроют, а само техобслуживание на специализированных СТО – весьма недешевое. Кроме того, большой вопрос в том, что приморский автолюбитель сильно избалован большим разнообразием завозных машин.

«Что касается программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сомневаюсь, что люди побегут к дилерам толпами, - говорит руководитель компании CARWIN Дмитрий ЗАБОРА. - Дело не в качестве российской сборки - у нас достаточно неплохо собирают машины. Ключевой момент в том, что предложить покупателю продавцам нечего. Нет микроавтобусов, электромобилей, гибридов – то есть, тех автомобилей, которые пользуются реальным спросом. Нет полноприводных автобусов российской сборки. Тот же «Ниссан» у нас, например, покупают каждый день, и популярность его продолжает расти. У российских дилеров в запасе только дешевые седаны и кроссоверы – вот и весь выбор, попадающий под льготные программы. Кому они нужны – не очень понятно. Вероятно, не более, чем 5% населения. Если у человека есть деньги, он пойдет и купит тот автомобиль, который ему нравится. В этом случае от скидки 25% ему ни холодно, ни жарко. Если денег нет – придется или выбирать среди предложений на рынке подержанных авто, или пользоваться льготами Минпромторга, залезать в кредиты, оплачивать услуги по гарантийному обслуживанию. Ведь отечественные дилеры зарабатывают не на продажах новых авто, а на обслуживании. Это, очевидно, не может быть выгодно для бюджетных покупателей».

Пока цифры – на стороне старых и добрых японских подержанных авто. По данным «Автостата», в 2017 году на территории ДФО было продано 283,8 тыс. подержанных машин против 13,4 тыс. новых.

На фото: Праворульный авторынок пересчитывает потери.

Фото из архива.