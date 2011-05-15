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Правый руль в Приморье чистят насухо и очень дорого
Теплоход "Еруслан" вывез обратно в Японию уже более 30 автомобилей и один катер
Радиационный фон во Владивостоке устойчиво держится на уровне 12- 15 микрорентген в час. По крайней мере, именно такие цифры показывают приморские онлайн-дозиметры, во множестве появившиеся в сети вслед за резким повышением спроса на данные по уровню радиации.
В морском порту, благодаря близкому соседству с обширной гладью водного пространства, этот уровень ниже, и отслеживать радиационный фон поступающих из Японии грузов проще. Еще месяц назад на таможенных "арестплощадках" там находилось почти 50 задержанных иномарок с фоном 15 микрорентген в час. Что с ними случилось дальше?
Как сообщил "ЗР" владелец одного из задержанных в порту автомобилей, попросивший не называть своего имени, его машина прошла процедуру дезактивации, и сейчас официально выпущена в обращение на территорию РФ со всеми полагающимися документами.
"Таможня и Роспотребнадзор долго препирались, кому заниматься дезактивацией, и в конце концов договорились, что ее сделает компания "Примтехнополис", - рассказывает хозяин автомобиля. - За мой счет, разумеется. Пришлось заплатить, иначе машину не выпускали с СВХ. Почти $2000 отдал за то, чтобы автомобиль хорошо протерли ветошью с какой-то специальной химией (это у них называется "сухая чистка"), и еще почти "штука" накапала за хранение на складе. Такие вот непредвиденные расходы…"
В "Примтехнополисе" подтвердили, что дезактивированные машины более не представляют угрозы для здоровья, и потенциальным покупателям не стоит беспокоиться по этому поводу.
"Обнаруженные на автомобилях очаги бета-загрязнения были устранены по нашей собственной технологии без применения воды. Это позволило избежать образования жидких радиоактивных отходов и безопасно провести дезактивацию на территории порта" – сообщил руководитель ООО "Примтехнополис" Иван СКОГОРЕВ. "Контрольные замеры после дезактивации подтвердили соответствие нормам и обработанных автомобилей, и места проведения работ".
Впрочем, автоимпортеры, уже столкнувшиеся с растущим недоверием покупателей относительно выставленных на "Зеленом углу" автомобилей, сегодня предпочитают не рисковать, и не доводить дело до необходимости дезактивации. Большинство из них стараются провести радиационный контроль автомобилей еще в Японии, а те машины, на которых уже в России фон все-таки обнаруживается, без сожаления отправляются назад. Так дешевле.
"Теплоход "Еруслан" вывез обратно уже более 30 автомобилей и один катер" – сообщил "ЗР" сотрудник агентирующей компании "Норфес Марин" Игорь ЧЕКИН, - "Машины проверялись при выгрузке, и те, на которых срабатывал портовый "Янтарь", грузились обратно в трюмы, их даже на склад не отгоняли. Были и анекдотичные ситуации. Выгрузили как-то грузовик, "конструктор". Кабина прошла, двигатель прошел, а рама – раз, и не прошла. Отправили назад. Теперь у человека есть мотор и кабина, а колес нет. Поэтому автоимпортеры сейчас выступают с рацпредложением к портовым властям – оснастить "Янтари" системой распечатки данных о радиации. Какое излучение зарегистрировано, в каком объеме – чтобы все было понятно. А то сейчас "Янтарь" звенит, и все в панике – что там опять?"
По мнению автодилеров, им такая информация нужна, чтобы заранее отделять опасное бета-загрязнение от неопасного превышения гамма-фона, и не заворачивать назад все подряд "звенящие" автомобили, многие из которых, возможно и не представляют никакой угрозы.
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