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Госавтоинспекция Приморья переведена на усиленный вариант несения службы

15 Апреля 2017, 15:02 | Приморье

По итогам трех месяцев в регионе зарегистрировано 593 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 38 человек погибли, 741 – получил травмы различной степени тяжести. Рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%, 11% и 2% соответственно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Основная доля зарегистрированных ДТП произошла в городах и населенных пунктах. Наиболее трудная ситуация отмечена на территории Черниговского, Партизанского, Спасского районов, а также Арсеньевского городского округа.

По видам происшествий «лидирует» наезд на пешехода – 39,8%, далее столкновение - 35,2%, наезд на препятствие – 7,4% и опрокидывание транспортного средства – 6,2%.

Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали: управление транспортными средством с признаками опьянения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения.

В предстоящие выходные дни и православный праздник Пасху сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме. Для сохранения общего контроля за безопасностью дорожного движения в местах массового скопления граждан (около храмов, часовен, церквей, поклонных мест и др.) будут привлечены дополнительные наряды ДПС.

Чтобы не допустить совершение ДТП по вине водителей, находящихся в алкогольном опьянении, будут организованы массовые проверки водителей и рейдовые мероприятия на предмет выявления фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

ГИБДД обращается к горожанам и призывает к сознательному и благоразумному поведению на дорогах. Чтобы столь светлый праздник не омрачился дорожными происшествиями, и водителям, и пешеходам необходимо помнить и соблюдать правила поведения на дороге.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ГИБДД  ПДД  операция  ДТП  дпс 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ18:54, 15.04.2017#

    Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник

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