В Приморье процветает торговля "красивыми" автомобильными номерами

«Красивые» номера для приморских автомобилистов, возможно, вскоре будут продаваться на аукционе. Однако для этого правительство должно определиться, чьей же собственностью все-таки считать регистрационный знак - государственной или частной.

Ведь, приобретая номер за немалые деньги, покупатель, по идее, должен становиться его собственником, однако сейчас, по закону, все номера принадлежат государству. При этом подпольная торговля «красивыми» номерами не прекращалась ни на минуту, и долгие годы служила весьма существенным источником дохода для инспекторов регистрационных подразделений ГИБДД. А вопрос о возможности проведения аукционных торгов с автомобильными регистрационными знаками на правительственном уровне обсуждается уже более четырех лет.

В начале этого года Госдума «завернула» очередной законопроект, призванный легализовать подпольные продажи «красивых» номеров, и вновь продлила деятельность теневого рынка на неопределенное время. Коррупционная схема, по которой сегодня идет нелегальная торговля государственными регистрационными знаками, довольно проста: руководство местного ГИБДД назначает в регистрационном подразделении «ответственного» за продажу номеров с привлекательными буквенно-цифровыми комбинациями и поручает ему вести «черную» бухгалтерию. Доходы от этого бизнеса делятся согласно устной договоренности между участниками всей криминальной цепочки.

Как утверждают источники «Золотого Рога», в МОРАС №1 г. Владивостока таким ответственным в прошлом году был назначен инспектор Александр А., который сменил на этом посту ушедшего на пенсию прежнего «хозяина» номерного распределителя Александра М. Именно к нему обращаются желающие получить «красивый» номер, так как никаких других легальных возможностей выбрать для себя интересный государственный регистрационный знак на сегодняшний день не существует.

«Красивыми» автомобильными номерами обычно считаются те, в которых цифры или буквы, а бывает то и другое сразу, повторяются в особом порядке. Можно приблизительно подсчитать, сколько таких комбинаций достигается в одной номерной серии из расчета российского трехзначного порядка цифр от 001 до 999. Первый знак в каждой буквенной серии - 001 встречается лишь один раз. Далее идут столь же престижные восемь первых цифр после единицы. «Золотых» номеров с тремя повторяющимися цифрами в серии девять единиц. Еще девять «круглых» с двумя нолями после первой цифры. Потом «зеркальные» - когда первая и последняя цифры повторяются. Таких сто единиц. Итого в общей сложности привлекательных номеров в одной буквенной серии насчитывается 127 комбинаций.

Верхом же крутости считается обладание не просто «красивым», а еще и «блатным» номером, который обеспечивает его владельцу определенные привилегии на дороге. Поскольку в Российской Федерации с некоторых пор явно проявилось стремление к разделению общества на сословия и касты, «блатной» номер стал рассматриваться в качестве «опознавательного знака» принадлежности его владельца к такому сословию. И, согласно неписаным сословным законам, рядовой инспектор ДПС в своих действиях (или бездействиях) на дороге должен руководствоваться именно этими знаками. Нечто вроде желтых или малиновых штанов из культового фильма «Кин-дза-дза».

Во Владивостоке, например, ни для кого не секрет, что серии номеров с буквами в***вв указывают на близость их обладателей к законодательным ветвям приморской власти, а серии м***вк - к исполнительной. С буквами е***ее ездят чатлане, а с комбинацией с***ру - пацаки. Есть, конечно, и более тонкие нюансы прочтения скрытой в автомобильных регистрационных знаках информации, но речь, в принципе, не о них, а о перспективах перехода к иной системе распределения «красивых» и «блатных» номеров.

Мимо кассы

Как выяснил «Золотой Рог», идея продажи таких номеров на аукционах пользуется широкой поддержкой приморской автомобильной общественности. Практически все, к кому мы обратились с вопросом об отношении к новой правительственной инициативе, сказали, что торговлю «красивыми» номерами давно пора узаконить, и очень странно, что в этой сфере до сих пор правит бал «черный рынок».

Так, председатель Общества защиты автомобилистов Приморья, депутат городской думы Дмитрий ПЕНЯЗЬ отметил, что, пока наверху декларируют повсеместную борьбу с коррупцией, схемы ГИБДД по извлечению нелегальных доходов на местах остаются практически неизменными с 90-х годов:

«Стоимость «блатного» номера в теневом обороте на приморском рынке сегодня составляет от 80 до 120 тысяч рублей. Эти деньги представляют собой «черный нал», укрытый от всех видов налогообложения и поступающий прямиком в карманы сотрудников ГИБДД, принимающих участие в распределении пользующихся спросом номеров. Формально есть распоряжение начальника краевой ГИБДД о противодействии подобным коррупционным явлениям, в рамках которого номера, считающиеся «красивыми», присваиваются старым автомобилям или коммунальной технике вроде мусоровозов. Однако у многих автовладельцев желание обладать запоминающимся номером таково, что они специально для этого покупают старые «Жигули», получают для них «блатной» номер, а затем перевешивают его на другую машину. Разумеется, за определенную мзду гаишникам, которые формально действуют в рамках приказа. Если же сделать процесс продажи номеров легальным и прозрачным, то эти деньги пойдут не в коррупционный карман, а в местные бюджеты.

При этом, на мой взгляд, продавать номера лучше не через аукционы, а по заранее установленной фиксированной цене. По своему опыту знаю, как у нас могут быть организованы аукционные торги, на которых заранее известен победитель, поэтому доверия к подобной системе нет. В этом отношении намного привлекательнее опыт телефонных компаний, в которых без проблем можно купить «красивый» номер по известному прейскуранту. Если такая же схема будет внедрена правительством в отношении автомобильных номеров, это можно только приветствовать».

«Номерные знаки автомобилей стали сегодня не только символическим самовыражением владельца автомобиля, но и служат демонстрацией его материальной состоятельности, - отметил в пояснительной записке к последнему провалившемуся в Госдуме законопроекту один из его авторов депутат от «Справедливой России» Михаил СЕРДЮК. - Правовое регулирование практики подбора госномера по индивидуальному заказу будет способствовать и снижению коррупционных факторов, и поступлению дополнительных доходов в бюджет».

Руководитель московского представительства Федерации автомобилистов России Сергей КАНАЕВ также считает, что появление законной возможности приобрести «красивый» номер позволит снизить коррупцию, так как процедура будет носить официальный характер. А вот председатель комитета правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН, наоборот, считает затею с продажей номеров пагубной. По его словам, с учетом сложившегося в России менталитета, это только углубит раскол в обществе и усилит неравенство на дорогах.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.