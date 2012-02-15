Импортные шины запретят?

Российские шинники просят правительство увеличить ввозные пошлины на импортные покрышки, а также закрыть рынок от ввоза шин, бывших в употреблении. По их мнению, импортная продукция, занявшая уже больше половины российского рынка, ставит под угрозу развитие отрасли. Между тем иностранные производители шин, имеющие производства в России, пока не готовы поддержать эту инициативу.

Российские производители шин просят правительство увеличить ввозные пошлины на импортируемые автомобильные летние и зимние шины. В частности, ставки ввозных пошлин на легковые шины предлагается увеличить с 20 до 30%, а на грузовые - с 15 до 20%. Помимо этого, шинники просят установить технические нормативы, которые фактически оградили бы рынок от ввоза шин, бывших в употреблении. Соответствующее предложение направлено в комиссию правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике под руководством вице-премьера Виктора ЗУБКОВА.

Как отметил Игорь КАРАВАЕВ, возглавляющий профильный подкомитет в Торгово-промышленной палате РФ (по совместительству - замгендиректора по стратегии развития компании "Сибур - Русские шины"), за последние два года рост импортной продукции на шинном рынке РФ составил более 50%, а доля импортной продукции достигла 52% рынка.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо госфинансирование новых проектов российских шинных компаний, а также меры поддержки в виде возмещения процентных ставок по кредитам и предоставления госгарантий. По словам Игоря Караваева, в России сейчас реализуется несколько крупных проектов в шинной отрасли стоимостью "в десятки миллионов долларов". "К примеру, это проекты по созданию грузовых шин повышенной прочности, повышенной ходимости, - говорит он. - Необходимо, чтобы государство поддержало эти инвестиции".

В Минпромторге информацию о просьбе подтвердили, но уточнили, что окончательное решение пока не принималось. "Нам нужно сейчас проанализировать, насколько эти пошлины будут эффективными, нужно рассмотреть различные аспекты. Но самое главное для нас - это потребительские интересы", - отметили в ведомстве. По оценкам экспертов, ежегодные потери российских производителей от импорта оцениваются в объеме свыше 10 млн шин на общую сумму более 400 млн долл., сообщает RBC daily.



Как отметил директор компании "Татнефть-Нефтехим" (управляет "Нижнекамскшиной") Загит ШАРАФЕЕВ, повышение пошлин позволит сократить долю импортных шин на российском рынке до 20-30%, добавив, что заградительные пошлины на импорт шин действуют в таких странах, как США, Бразилия, Турция, Индия и Китай.

В то же время, по мнению Игоря Караваева, потребитель от повышения пошлин не пострадает. "Конкуренция на шинном рынке довольно острая, так как созданы достаточно большие мощности. Мы просим лишь небольшое увеличение, так как прекрасно понимаем, что более высокие рубежи могут быть непроходимыми, - поясняет он. - Потребитель лишь выиграет, так как у него будет свобода выбора".

Между тем иностранные производители шин, даже имеющие производство в России, пока осторожно относятся к этой инициативе. "Особой угрозы в повышении пошлин для нас нет, так как мы не только импортируем, но и имеем локальное производство, - отметили в пресс-службе Michelin Russia and CIS. - Но протекционистские меры не самая правильная реакция на сложившуюся кризисную ситуацию". В Nokian, также имеющей российский завод, от комментариев отказались.

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