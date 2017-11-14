Власть кольца не распространилась на Владивосток

Единый стандарт проезда перекрестков с круговым движением чудесным образом миновал целый ряд колец приморской столицы

С 8 ноября вступило в силу постановление правительства России, которое вносит изменения в правила проезда перекрестков с круговым движением. Теперь в стране принят единый международный стандарт, в соответствии с которым приоритет получают водители, которые двигаются по круговому перекрестку, остальные же должны уступить им дорогу. Впрочем, Владивосток не спешит обрастать новыми знаками и вносить единообразие в проезд кольцевых развязок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Перекрестком с круговым движением называется участок дороги, представленный в виде острова, движение по которому осуществляется против часовой стрелки. Такие перекрестки позволяют организовать транспортные потоки, не прибегая к установке светофоров. Также считается, что проезд кольцевых развязок безопаснее перекрестков крест-накрест. И если до ноября этого года каждый населенный пункт мог устанавливать свои приоритеты для водителей, проезжающих круги, то теперь порядок проезда приведен к единому стандарту. "С точки зрения теории организации уличного движения решение о том, что приоритет принадлежит транспорту, движущемуся по кольцу - правильное. Это общемировая практика, единый стандарт, которого раньше в России не было: для каждого перекрестка можно было назначать приоритеты в зависимости от интенсивности движения и конкретных условий. Поскольку в ПДД не было жесткого закрепления, на одних перекрестках водители, двигающиеся по кругу, получали приоритет, а на других -водители, двигающиеся по более оживленной магистрали, - рассказал профессор кафедры архитектуры и градостроительства инженерной школы ДВФУ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Валентин АНИКЕЕВ. - Из-за различных подходов, кольца становились аварийными участками, поэтому был введен единый принцип движения, который позволит сделать проезд по таким перекресткам более безопасным".

Впрочем, радоваться введению единого стандарта водителям Владивостока рано. Постановление касается только тех перекрестков, которые обозначены знаком 4.3. "Круговое движение". Здесь, безусловно, водители обязаны уступать дорогу автомобилям, движущимся по кругу. Такие кольца встречаются практически в каждом районе города - на 3-ей Рабочей, Русской, Сахалинской, Окатовой и так далее. И ничего нового в проезде таких перекрестков постановление правительства не добавило - на них и так приоритет получали водители, двигающиеся по кругу. А вот кольцевые перекрестки на Первой Речке, Фуникулере, Суханова, где приоритеты были расставлены в соответствии с интенсивностью потоков, вливаться в единый стандарт не спешат. Как пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю, проезд таких перекрестков регулируется в соответствии с п. 1.3. ПДД РФ. То есть участники дорожного движения обязаны соблюдать относящиеся к ним требования знаков. На вопрос о том, будут ли подобные кольцевые перекрестки без знаков "Круговое движение" приведены к единому стандарту, в ГИБДД не ответили.

По словам экспертов, если существующие приоритеты на вышеуказанных развязках будут заменены на единый стандарт, это приведет к замедлению потоков. "Идея таких перекрестков подразумевает, что пересекаются магистрали примерно с равными или сопоставимыми объемами трафика. В случае, если по одной линии идет больший поток, правило приоритета водителей, двигающихся по кругу, будет ущемлять пропускную способность основной магистрали. Впрочем, в условиях плотной застройки во Владивостоке размеры кольцевых перекрестков и без того не позволяют автомобилям развивать высокую скорость. Чтобы обеспечить хорошую пропускную способность транспортных потоков, кольцо должно быть радиусом в 1 км. Таких колец во Владивостоке нет, и существующие развязки выступают сдерживающим элементом движения автомобилей - зачастую при проезде перекрестков скорость машин падает до 15-20 км/ч", - отметил Валентин Аникеев. Именно поэтому введение единого стандарта проезда по кругу могло бы сократить и без того небольшую пропускную способность ряда кольцевых перекрестков Владивостока, зато исключило бы хаос в головах водителей. Но будут ли все кольца приведены в соответствие с постановлением - по-прежнему открытый вопрос.

Наталья КОМИССАРОВА.