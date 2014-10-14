В Приморье автошкольников послали на каникулы

Новоиспеченных водителей на дорогах Приморского края, похоже, будет все меньше и меньше

Автошколы Приморского края не готовы обучать кандидатов в водители по новым программам и стандартам, утвержденным весной Госдумой. Госавтоинспекцией не была утверждена полностью ни одна программа учебных заведений. Об этом в ходе пресс-конференции по вопросам принятия новых программ обучения в автошколах заявил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю подполковник полиции Юрий КОЛЕСНИКОВ.

«На сегодняшний день на рассмотрение и согласование в управление госавтоинспекции было подано 65 заявлений по 192 программам. Согласовано всего 10, а 8 находится на рассмотрении. Учебно-материальная база ни одной из автошкол не соответствует новым нормам», - отметил Юрий Колесников, пишет ИА «Дейта».

Новички пока подождут

По его словам, из 100 автошкол Приморского края, обучающей деятельностью могут заниматься только лишь те многие, у которых все соответствует новому приказу об обучении кандидатов в водители.

«На данный момент учебные программы согласованы у таких автошкол, как «Аник», «Интео», «Всероссийское общество автолюбителей» (Владивосток), «Фаворит» (Спасск-Дальний, Уссурийск), УККАТ (Уссурийск) и ДОСААФ (Дальнегорск)», - рассказал заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю подполковник полиции Юрий Колесников.

Примечательно, что, согласно новому закону, автошкола, которая не имеет свидетельства о ведении учебной деятельности, не может набирать группы новых учеников. Если все же набор происходит и об этом становится известно прокуратуре, то будет проведена соответствующая проверка. Однако группы, набранные до вступления в силу приказа Министерства образования и науки, утверждающего программы обучения водителей, будут доучиваться по программам прошлых лет.

«Госавтоинспекция не имеет полномочий запрещать деятельность какой-либо автошколы. Но если к нам попадет информация, что какая-то из автошкол занимается обучением по старым программам и пытается вывести группу к нам на экзамен, то эта информация будет передана в соответствующие органы для проверки, каким образом эта автошкола проводила обучение. Те группы, которые были набраны до 12 августа, доводятся до конца по старым программам, и у них мы примем экзамен. А у тех групп, которые были набраны после того числа, как вступил в законную силу приказ, экзамен принимать не будем», - рассказал заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю подполковник полиции Юрий Колесников.

В связи с кардинальными изменениями в рамках реформы образования водителей, разработанной Минобрнауки и МВД, все автошколы страны вынуждены провести внутреннюю работу, чтобы получить право обучать людей, которые пожелали стать водителями.

Сейчас всем школам необходимо обустроить учебные классы с тренажерами, которые имитируют внутреннее строение места водителя в автомобиле. Также у каждой автошколы должен быть автодром площадью не менее 0,24 га и эстакада. В случае их отсутствия деятельность школы признается незаконной.

Прокуроры экзаменовали автошколы

А прокуратурой Первореченского района города Владивостока и сотрудниками городского ОГИБДД УМВД России на прошедшей неделе проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности «автошкол», расположенных на территории района. Об этом сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА.

Как выяснилось, практически все автошколы имеют многочисленные нарушения. Под особое внимание сотрудников прокуратуры попали: МБОУ ДОД ЦДОД «Смена», ФГОУ СПО «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж», НОУ дополнительного образования «Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта», НОУ ДПО «Владивостокская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ», НОУ ДПО «Краевой учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Приморского края», ФГОУ СПО «Приморский политический колледж».

Каждая из проверенных «автошкол» имеет территорию, используемую и оборудованную для обучения вождению (автодром), на которых отсутствовали пешеходные переходы, дорожные разметки и знаки приоритета.

Также проверяющие установили нарушения в части обеспечения обучающихся необходимыми информационными материалами. Они отсутствовали на стендах. Тем самым были нарушены права граждан на получение необходимой по закону информации при подготовке водителей транспортных средств.

По результатам проверки прокурором района внесены представления руководителям указанных учреждений с требованиями устранить выявленные нарушения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Закона РФ «О защите прав потребителей».

Экзаменатора выберет компьютер

Кроме того, за сдачу экзаменов в ГИБДД придется уже с 1 января 2015 года платить пошлину. Таким образом Госавтоинспекция надеется убедить будущих водителей более ответственно проходить обучение в автошколах, а также исключить возможность «договориться» с инспекторами. Сумму, которую придется выложить за каждый экзамен, в ведомстве пока не сообщают, но обещают, что она будет достаточной. Эксперт считает, что экзамен не должен стоить дороже 400 рублей.

Плата за сдачу экзаменов существовала ранее, но по ряду причин в 2006 году в рамках налогового законодательства было принято решение взимать ее только за выдачу водительского удостоверения.

А вот еще планируемые новшества.

Как проходит теоретический экзамен на права, можно наблюдать буквально вживую через стекло, которое отгораживает «болельщиков» и кандидатов на права от сдающих. Прием экзаменов на площадке сможет увидеть изнутри автомобиля любой желающий на мониторах, которые будут расположены в экзаменационном подразделении, сообщает сайт Zrpress.Ru со ссылкой на «РГ».

Это лишь пара особенностей нового экзаменационного комплекса, который вчера продемонстрировал представителям автошкол столицы исполняющий обязанности начальника ГИБДД МВД по Москве Виктор КОВАЛЕНКО.

Комплекс изначально строился под регистрационное подразделение. Стройка велась 8 лет. Как рассказал Виктор Коваленко, когда он увидел какие здесь площади, то сразу предложил переквалифицировать это подразделение. Зачем такой объем свободных пространств для регистрации машин? А для приема экзаменов он просто необходим. Буквально за месяц комплекс был перестроен и переоборудован. Уже в прошедший вторник в нем начали принимать экзамены.

Главные ноу-хау заключаются в абсолютной прозрачности приема экзаменов. Результаты экзамена тут же выводятся в зал на специальный монитор. На нем же кандидат в водители узнает, куда ему дальше идти: доучиваться или на площадку для проверки первоначальных навыков управления. В том числе на какую площадку. Уже сейчас работают четыре площадки. Одна из них для мотоциклов, другая - для грузовиков и две - для легковушек. Но территория позволяет построить еще две площадки. И, как заверил представителей автошкол Виктор Коваленко, в ближайшее время они будут построены.

На полигоне сплошной Wi-Fi

Машины на площадках предполагается использовать только собственные, гаишные. Они оборудованы видеорегистраторами. По словам Виктора Коваленко, планируется установить передатчики Wi-Fi, которые будут охватывать все площадки, а видеоинформация из машин будет поступать не только руководителю этого центра, но и передаваться на мониторы в самом центре.

Еще несколько моментов антикоррупционной составляющей. Дело в том, что никто из кандидатов в водители заранее не знает ни на какую площадку он попадет, ни кто у него будет принимать экзамен, ни на какой машине он будет сдавать. Это выбирает электронная система в зависимости от нагрузки. А поэтому заранее с кем-то договориться не будет никакой возможности.

- Мы планируем организовать работу так, чтобы инспектор на прием экзаменов выходил не с водительскими карточками, а с планшетом,- рассказал Виктор Коваленко. - Планшеты уже зарекомендовали себя при организации работы патрулей. А здесь есть возможность сделать информацию об экзаменуемом обезличенной.

Это позволит также избежать каких-либо договоренностей. Но основные приметы кандидата в планшете останутся, равно как и его фотография. А то были случаи, когда документы на экзамен подавал один человек, а сдавал за него другой. Внешне похожий, но не тот.

Теперь переходим к городу. Всего для этого подразделения разработано 8 маршрутов. В местах ожидания очереди планируется повесить схемы этих маршрутов, на которых будут отдельно вынесены сложные перекрестки с организацией движения на них. В самих машинах также будут работать видеорегистраторы.

В общем, получить водительские права в России станет намного сложнее, но это только на первый взгляд очевидное благо, хотя наши автошколы давно напрашивались, чего уж там. Тем не менее стоит признать, что за снижением числа новых водителей последует дополнительный спад продаж в автопромышленности, которая и так держится на госдотациях, закамуфлированных под программу утилизации. Нельзя игнорировать и рост социального недовольства, особенно среди молодежи, которая и так спит и видит, как бы побыстрее дать деру в какой-нибудь Евросоюз, где водительские права можно получить без титанических затрат сил, времени и средств. Кстати, о средствах. Мало кто сомневается, что закручивание гаек в этой сфере, несомненно, вызовет очередной виток коррупции.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.