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В Находке стало тише
14 Сентября 2011, 03:10 | Приморье
В Находке объявлена охота на владельцев шумных автомобилей. Инспекторы отделения ГИБДД проводят рейды, с использованием специального прибора выявляют нарушителей спокойствия горожан.
Глава Находки Олег КОЛЯДИН, он обратил внимание руководства городского отдела МВД России на то, что в теплое время года на дорогах увеличилось число автомобилей, издающих громкие и резкие звуки. Шум от таких автомобилей раздражает жителей, особенно в домах вдоль центральных дорог. В итоге за первую неделю к ответственности было привлечено более 30 водителей.
Автор: По материалам информагентств
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