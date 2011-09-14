Автоперегон: дешево, романтично... рискованно

Для многих наших соотечественников сибирского и дальневосточного происхождения самым доступным местом отдыха пока остается лишь туманное и каменистое побережье Японского моря. Поэтому гости «города нашенского» очень часто стараются совместить приятное с полезным: в очередной раз «обломившись» с капризной приморской погодой, в качестве компенсации за расстроенные чувства приобретают на «Зеленом углу» свежую японскую иномарку.

Сам себе перегонщик

Однако машину мало купить. Нужно ведь еще доставить покупку к месту назначения в целости и сохранности, и хорошо, если отпускник живет неподалеку – в Лесозаводске или Хабаровске, куда без проблем можно доехать на автомобиле своим ходом. А если дом расположен в Забайкалье или Тюмени? Гнать покупку через полстраны?

«Можно и через полстраны, – считает Сергей ТЕРЕХИН, председатель Ярославского клуба любителей японских автомобилей. - По своему опыту могу сказать, что, в принципе, ничего страшного в перегоне автомобиля своим ходом из Владивостока на запад нет. Лично я перегнал десятка полтора машин. Тяжело было, когда строилась «федералка» Чита - Хабаровск, а сейчас вон даже Путин проезжает по этой трассе с ветерком».

По мнению Сергея, для тех, кто самостоятельно приезжает за автомобилем в Приморье, доставка его на запад «самоходом» – самый простой, доступный и оптимальный вариант. Такая поездка обходится дешевле, чем отправка по железной дороге или автовозом. «В прошлом году на перегон Toyota Harrier из Владивостока в Ярославль у меня ушло около 25 тыс. рублей. Это почти в три раза дешевле стоимости контейнера до Москвы». Кроме того, по словам перегонщика, путешествие дает возможность не только посмотреть страну, но и протестировать купленный автомобиль. Если у того есть какие-то скрытые недостатки, в ходе поездки они себя проявят, и по пути их можно устранить.

С другой стороны, именно это обстоятельство способно удержать покупателя подержанного автомобиля от самостоятельного перегона и отдать предпочтение другим способам доставки – автовозом или по железной дороге. Ехать несколько тысяч километров на машине, состояние которой толком неизвестно, довольно рискованно, и попытка сэкономить может обернуться наоборот, незапланированными расходами. Случаи, когда машины сходят с трассы или попадают в ДТП в тайге, вдали от цивилизации, увы, нередки.

Другой причиной обращения к посредникам-перевозчикам чаще всего является «нетранспортабельность» автомобиля, т.е. ограниченные возможности его передвижения. Машина может быть с неисправным двигателем, ходовой частью, или же полностью исправной, но без документов, как, например, «распилы». Все это повод для обращения к услугам железной дороги или автомобилевоза.

Опять по шпалам

Вывезти автомобиль из Владивостока в Москву 20-футовым контейнером сегодня стоит в среднем около 60 тыс. рублей. Вагоном-«сеткой» дешевле: 38-39 тыс. рублей. Но в последние два года автомобильный поток на запад стабильно уменьшался, и наполняемость «сеток» снижалась. Желающим вывезти машину по железной дороге сегодня следует быть готовым к паре-другой недель ожидания отправки.

С другой стороны, возросло количество автомобилей, двигающихся в обратном направлении, – из Москвы во Владивосток. Многие приморцы покупают в столице BMW, Audi, Land Rover и привозят их на Дальний Восток, благо здесь сейчас появилась материальная база для ремонта и эксплуатации таких машин.

«Что касается доставки автомобилей из Москвы до Владивостока, то мы в своей работе делаем упор на контейнерные перевозки, - сообщил «ЗР» ведущий специалист отдела контейнерных перевозок автомобильного транспорта ТК «Вега» Александр КУРАФЕЕВ. - Так как, по нашему мнению, это наиболее безопасный способ доставки с минимумом рисков. Услуга эта востребована, как правило, владельцами более новых и дорогих автомобилей, и стоит она недешево. С учетом последних изменений ж/д тарифов стоимость доставки 20-футового контейнера от Москвы до Владивостока сегодня составляет 97 тыс. рублей, а 40-футового – 153 тыс. рублей. Для тех, кому такая цена не по карману, у нас есть предложение по доставке автомобиля «сеткой». Здесь можно уложиться в 50-60 тыс. рублей. В эти ставки кроме тарифа включены также НДС, охрана РЖД, погрузо-разгрузочные работы. По заявке клиента мы можем также застраховать груз. Стоимость страхования составляет 0,5% от суммы».

Глядя на цифры, приведенные сотрудником транспортной компании «Вега», нетрудно заметить, что цены на услуги железной дороги имеют стабильную тенденцию к росту. Самое последнее подорожание произошло совсем недавно: согласно информации одного из ведущих дальневосточных перевозчиков, компании «Транстрек», с 15 августа повысились расценки на перевозку груза почтово-багажной и грузовой скоростью по всем направлениям.

Как известно, Минэкономразвития еще в начале нынешнего года предлагало поднять тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в 2012 году еще на 6%. Поэтому стоимость доставки автомобиля по ж/д в будущем обещает только расти.

Это обстоятельство, а также возможность сквозного проезда по федеральной трассе Хабаровск – Чита, обусловило всплеск спроса на услуги автовозов – специализированных полуприцепов с платформой для перевозки автомобилей.

Эстафета прицепом

«Во всем мире железнодорожные перевозки на дальние расстояния являются более дешевыми в сравнении с автомобильными. Однако у нас получается, что дешевле воспользоваться услугами автовозов. И многие на это идут», - сообщил представитель транспортно-экспедиторской компании «ВостокТерминал» Марк ГОЛУБЕНКО.

Расценки компаний-перевоз-чиков на доставку автомобиля из Владивостока в Москву автовозом колеблются от 35 до 45 тыс. рублей, в зависимости от типа полуприцепа. Они, как и железнодорожные вагоны, бывают открытого и закрытого типа. Закрытый стоит, разумеется, дороже, открытый – дешевле. Автовозы открытого типа чаще используются для перевозки машин на небольшие расстояния, тогда как в закрытых обычно возят машины «на дальняк», через всю страну. Наиболее популярными маршрутами являются направления на Иркутск, Красноярск, Новосибирск. В компании «Регион-24» сказали, что работают также с заказами на Якутск, но это направление не слишком востребовано в силу относительной дороговизны (50 тыс. рублей) и небольшого числа клиентов.

«Обратно машину чаще всего приходится гнать порожняком, отсюда такая цена», - объяснили в компании. На магистральном направлении с запада на восток проще взять попутный груз и компенсировать затраты на топливо, которое является одной из главных статей расходов в любых перевозках.

Для компенсации затрат служит и такая схема, как «эстафета», которую практикуют почти все автомобильные перевозчики. Суть ее в том, что автомобиль, взятый во Владивостоке на перевозку, к примеру, до Москвы, в пути перегружается где-нибудь в Иркутске на прицеп московского перевозчика, который и доставляет его в пункт назначения. А дальневосточная компания, соответственно, берет у москвичей груз, адресованный, допустим, в Хабаровск, и тем самым оба сокращают свой порожний пробег.

Не всем отправителям подобная схема, связанная с перегрузами и сопутствующими тому рисками, нравится, поэтому перевозчики предпочитают об этом не распространяться. К тому же некоторые из них, как и железнодорожные экспедиторские компании, по согласованию с клиентом берутся страховать перевозимый груз, но это скорее исключение, чем правило. К достоинствам же автовозов можно отнести возможность доставки купленного во Владивостоке автомобиля туда, где нет железной дороги, как, например, на уже упомянутом якутском направлении, и более низкую стоимость перевозки.

Если же требуется полный и абсолютный контроль над передвижением собственного автомобиля, то здесь только один вариант, о котором было сказано в самом начале, – самостоятельный перегон. Дешево, романтично и… наиболее рискованно.