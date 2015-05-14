Кузовной авторемонт в Приморье: китайцы против русских

Состоявшееся недавно очередное, и весьма существенное, подорожание полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) вызвало к жизни весьма оживленную дискуссию в кругах приморской автомобильной общественности.

На повестку дня вышел такой животрепещущий вопрос, как качество кузовного ремонта, произведенного силами страховой компании для автомобиля, волею судьбы попавшего в ДТП.

Некоторые автолюбители считают, что многие страховые компании, в целях экономии средств, пользуются услугами китайских кузовщиков и поэтому отремонтированную во Владивостоке машину лучше сразу продать, пока на свежей краске не вылезли наружу следы китайского авторемонта. Другие утверждают, что страховые компании имеют дело только с русскими мастерами и веских причин для беспокойства нет. Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, какова сегодняшняя ситуация на этом обширном рынке на самом деле.

Связь с производством

Сухие цифры статистики говорят о том, что Владивосток уже много лет удерживает безусловное лидерство по количеству автомобилей на душу населения. По данным агентства «Автостат», на каждую тысячу человек в приморской столице зарегистрировано 566 автомобилей. Это почти в полтора раза больше, чем в Москве, и более чем в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге. При этом, к сожалению, вся прочая автомобильная инфраструктура, казалось бы должная сопутствовать столь впечатляющим масштабам автомобилизации, развита далеко не так успешно, если говорить о дорогах, стоянках, гаражах или парковках.

Однако мастерским кузовного ремонта в данном случае, можно сказать, повезло. По их количеству на душу населения Владивосток также находится на передовых позициях, и, помимо крупных специализированных автоцентров с участием официальных дилеров, «костоправы» в нашем городе работают едва ли не в каждом гаражном кооперативе.

«Как и в любом другом виде бизнеса, в кузовном авторемонте четко прослеживается сегментация рынка. Здесь есть сервисные центры, оказывающие дорогие услуги высокого качества, и есть мелкие частные мастерские, где потребитель может недорого отремонтировать свой автомобиль с помощью кустарных технологий и дешевых материалов, - отмечает мастер кузовного ремонта Сергей ФЕДОРКИН. - В кузовном бизнесе именно материалы чаще всего являются основой для стартапа. Имеются в виду, конечно, лакокрасочные материалы, поскольку любая уважающая себя фирма, как правило, работает комплексно и выполняет весь цикл ремонтных работ по кузову, начиная от правки и рихтовки поврежденного металла и заканчивая окраской и полировкой отремонтированных деталей. Краска - это самое ответственное звено. Автомобильное лакокрасочное покрытие должно отвечать самым жестким требованиям, а производителей высококачественных автомобильных эмалей в мире не так уж много. Кузовные автосервисы обычно работают с определенным брендом: Du Point, Sikkens, Kansai, Sadolin и другими. В линейке этих брендов есть полный набор продуктов для всех этапов ремонтных работ с лакокрасочным покрытием автомобиля: грунтовки, шпатлевки, эмали, растворители и прочие нужные вещи. Их химическую совместимость между собой может гарантировать только использование продукции одного производителя. Поэтому цеха кузовного ремонта должны определиться с поставщиком материалов еще на начальном этапе своего бизнеса, так как сделанный выбор будет влиять на всю дальнейшую работу».

По словам Сергея Федоркина, для потребителя это влияние проявляется в расценках, по которым работает сервис кузовного ремонта. Чем качественнее и дороже материалы, тем дороже услуги мастерской, и наоборот.

Без людей никуда

Впрочем, окрашивание является хотя и самым важным, но лишь заключительным этапом ремонтных работ по кузову автомобиля, которому предшествует целый ряд других. Прежде чем машина окажется у маляров, она обычно проходит через руки жестянщика. Здесь тоже очень многое зависит от используемого в работе инструмента, но еще больше - от этих самых рук.

«Персонал - самая сложная составляющая авторемонтного бизнеса из всех остальных, - считает генеральный директор компании «Хабиба» Александр ХАБИБУЛЛИН. - Если материалы и оборудование легко купить, помещение для автосервиса - приобрести или взять в аренду, то найти толковых мастеров - большая проблема. Практически все кузовщики, присутствующие на приморском рынке труда, в той или иной степени являются самоучками. Хотя многие компании - поставщики лакокрасочных материалов и инструментов для кузовных работ - проводят обучающие семинары, огромную роль в этом деле играет опыт. Со временем у каждого мастера появляются свои личные технологии и персональные секреты, которыми он не спешит делиться с окружающими. Имея конкурентные преимущества, опытному мастеру проще зарабатывать на этом рынке, так как клиент в России, как правило, весьма прижимистый, но при этом очень требовательный. Сегодня во Владивостоке сложилась стандартная схема оплаты труда, при которой мастер получает половину от стоимости заказа. Некоторые фирмы привлекают кузовщиков обещаниями выплаты до 60%. То есть при общем объеме работ на 30 тыс. рублей мастер получает от 15 до 18 тыс. рублей. При этом из оставшейся суммы предприниматель должен выплатить все налоги и сборы, аренду и еще получить прибыль. Такое возможно только при больших объемах работ и, соответственно, больших оборотах средств. Среднестатистическая владивостокская мастерская такими объемами обычно не располагает, поэтому многие мастера и работают в гаражах исключительно на себя. Более крупные автосервисы выживают чаще всего за счет сотрудничества со страховыми компаниями, которые поставляют им клиентов по договору. Однако в работе со страховщиками тоже есть свои нюансы, так как в страховом бизнесе свое понимание порядочности. Некоторые компании не гнушаются «кинуть» автосервис на деньги, отремонтировав клиентские автомобили в долг и затем не рассчитавшись с подрядчиком».

По мнению Александра Хабибуллина, рентабельность кузовного авторемонта для предпринимателя низкая и многие автоцентры держат соответствующие цеха не для извлечения прибыли, а скорее для привлечения клиентов, которым можно предложить другие, более окупаемые, услуги. Свою роль в этом играет и упомянутая прижимистость, когда клиент ориентирован в первую очередь на цену, а не на качество ремонта. И вполне естественно, что в Приморском крае на этом поле в игре принимают участие китайцы, которые традиционно располагают самыми дешевыми предложениями.

Гибкий подход

«Мы работаем со своими китайскими материалами, у нас свои инструменты и мастера. Конечно, мы можем многое сделать дешевле», - подтвердил корреспонденту «ЗР» китаец Костя из кузовного авторемонта на улице Снеговой во Владивостоке, отказавшийся, впрочем, обсуждать тонкости китайской системы ценообразования. Для примера он лишь продемонстрировал фотоальбом работ, выполненных его мастерами ранее, в качестве ценового ориентира. А для подробной калькуляции попросил, как и везде, предоставить непосредственно поврежденный автомобиль, поскольку просчитать стоимость услуг исходя только из словесного описания невозможно. В качестве валюты платежа китаец согласился принять не только рубли, но и юани, и доллары по курсу Центробанка на момент заключения сделки. Подобная гибкость сразу заставила задать Косте вопрос, возможен ли безналичный расчет с его мастерской. Увы, граждане Поднебесной, как оказалось, принимают только живые деньги, что сразу снимает все упомянутые в начале статьи подозрения со страховых компаний, которые некоторые автолюбители пытаются уличить в злоупотреблении китайской дешевизной.

Таким образом, как и на всех других рынках, в приморском авторемонте китайцы занимают ту же нишу, что и их коллеги со Спортивной, «Бачурина» или Китай-города. Обслуживая самый массовый сегмент частных автовладельцев, они берут ценой, отодвигая вопрос качества на второй план. После китайских жестяных и малярных работ многие автовладельцы действительно стараются избавиться от машины и выставляют ее на продажу. Задача покупателя такого автомобиля - узнать об этом заранее и сделать ремонт поводом для торга либо отказа от покупки. Но это уже искусство других мастеров.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.