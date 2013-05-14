Защитному вождению как противоположности лихачеству обучают теперь и в Приморье

Дорога - место опасное. И в случае чего отвечать приходится не только за собственные действия на дороге, но и за того парня - водителя другого автомобиля, участвующего в создании аварийной ситуации. А речь идет не об ответственности перед инспектором или перед законом, это бы еще полбеды. Отвечать приходится в момент аварийной ситуации - своим здоровьем, а то и самой жизнью, благополучием своих близких и незнакомых людей, своим и чужим дорогостоящим имуществом.

Готовность предвидеть и упреждать аварийные ситуации, избегать их, сводя последствия к минимуму - именно это подразумевает «защитное вождение». Но если за агрессивное вождение в нашей стране уже думают наказывать, то вождению защитному учат далеко не везде и не всех.

Увидеть, распознать и избежать опасности на дороге - таковы три основных принципа защитного вождения. Внимание и бдительность водителя автомобиля - залог как его собственной безопасности, так и безопасности других, оказавшихся рядом: пассажиров в его машине, других водителей с их пассажирами, пешеходов.

Казалось бы, это азы, которые все знают, понимают и умеют. Но откуда же тогда столько дорожно-транспортных происшествий, травматизма и даже смертей на наших дорогах?

Все водители обязательно встречали на своем пути «лихачей» - превышающих скорость, совершающих опасные маневры, вынуждающих других водителей резко тормозить или менять направление движения. Все водители обязательно встречали «неумех» - ведущих себя и свое транспортное средство неуверенно, чьи маневры бывают непредсказуемы. Все водители обязательно встречали «наглецов» - откровенно пренебрегающих правилами и интересами других участников движения, их безопасностью. И вопрос не в том, кто есть кто в этих категориях участников движения, кто «блатной» с «красными корочками», а кто «права купил». Вопрос в том, что все вышеперечисленные категории водителей едут по нашим дорогам. Они - здесь. Они - сейчас. Они были вчера и будут завтра. И вам - законопослушному, опытному, искусному водителю - никак не избежать встречи с ними.

Эксперты считают основной причиной ДТП на наших дорогах не столько грубые нарушения ПДД, сколько агрессивное поведение участников движения. Но само понятие «агрессивного вождения» в нашем законодательстве отсутствует, и депутаты пока лишь думают об этом - тогда как в США и Европе, Японии, Австралии, Сингапуре давно разделены понятия «небрежное вождение», с непредумышленным нарушением ПДД, и «опасное вождение», с умышленным нарушением ПДД. «Небрежное вождение» признается административно-правовым нарушением, а «опасное вождение» - уголовнонаказуемым деянием: в разных странах за него предусмотрены санкции от ощутимых штрафов ($1000 - 2500) до ареста на срок до 6 месяцев.

В то же время, по статистике, в России за 2011 год произошло почти 200 тысяч ДТП, из которых более 130 тысяч (65%) были спровоцированы агрессивным вождением. Также на 5,5% возросло за год число погибших, превысив прошлогодний уровень на 1245 человек.

Причиной роста агрессивности вождения на российских дорогах эксперты считают рост интенсивности движения - притом что дороги на такой рост не рассчитаны, особенно в крупных городах, где Владивосток далеко не на последнем месте. Но только в нынешнем году в краевом центре Приморья появилась возможность осваивать «защитное вождение», которое на сегодняшний день является единственным доступным средством защиты от вождения агрессивного.

«Пионером» в продвижении в России европейских стандартов «защитного вождения» стала московская компания «Актив-Безопасность». Существующая с 2001 года, эта компания изначально работала по методике контраварийного вождения профессора Эрнеста Цыганкова, а с 2003 года перешла к обучению по системе «защитного вождения». При этом компания «Актив-Безопасность» не работает с частными лицами, а исключительно - с корпоративными клиентами, в числе которых сегодня российские представительства крупнейших мировых концернов: «Кока-Кола», «Пепсико», «Джонсон и Джонсон» и так далее, вплоть до российских газовиков и нефтяников - «Газпрома» и ТНК-ВР.

Методика тестирования и обучения водителей корпоративных автопарков этих и других подобных компаний разработана и сертифицирована в Великобритании, но адаптирована к реалиям российских дорог. Тренеры учебного центра «Актив-безопасность» также проходили обучение у зарубежных - австрийских, голландских, британских специалистов. Все тренеры имеют сертификаты Британского Королевского Общества по предотвращению несчастных случаев RoSPA (Royal Society for Prevention of Accidents). Основное отличие системы «защитного вождения» в том, что по ней водителей обучают прогнозировать развитие дорожной ситуации, «читать дорогу», отслеживать изменения условий движения по прямым или косвенным признакам и, благодаря этому прогнозу, вообще не попадать в критические ситуации.

Именно ответственность не только за себя, но и за «того парня», который движется навстречу или попутно в соседнем ряду, сзади или впереди или может выехать на дорогу справа или слева, - это и есть основа защитной методики. Умение замечать, распознавать и избегать опасных ситуаций - то, что, по идее, умеют все, но на практике - далеко не многие водители. А проверить, действительно ли водитель обладает этими навыками, как он реагирует и на чем концентрирует внимание, - теперь можно и во Владивостоке.

Услуги по тестированию водителей и обучению их методике «защитного вождения» стал предоставлять в Приморье региональный представитель компании «Актив-безопасность» «Автошкол АНИК». В «АНИКе», как и в головной компании, по программе «Защитное вождение» не работают с частными лицами, а только с корпоративными клиентами - первым из которых стала «Амур Машинери энд Сервисес», официальный дилер Caterpillar на Дальнем Востоке России. Что и неудивительно - понимание того, что предотвращение аварий обходится гораздо дешевле устранения их последствий, давно прижилось у крупных капиталистов. Нашим пока более свойственно переоценивать свои возможности и способности, а потом - когда «на авось» не вышло - оценивать убытки.

НОУ «Автошкола АНИК», региональный представитель УЦ «Актив-Безопасность».

Тел./факс (423) 2407825, e-mail: Alexander.Nikolaev@ezda.ru, www.ezda.ru | facebook.com/AktivBezopasnost.

Семен Петров. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото: глава автошколы "АНИК" и первый в Приморье сертифицированный тренер по методике "защитного вождения" Александр НИКОЛАЕВ вручает сертификат официальному дилеру Caterpillar - компании "Амур Машинери энд Сервисез".