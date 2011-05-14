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Страсти «по техосмотру»

14 Мая 2011, 18:07 | Приморье

Около тысячи кавалеровцев приняли участие в митинге, состоявшемся на центральной площади п. Кавалерово 14 мая. Митинг был посвящен проблеме с прохождением техосмотра в районе и в крае.

Среди участников митинга были и просто жители, автолюбители, и депутаты районной Думы, главы поселений и депутаты мункомов поселений, ветераны. В Кавалеровском районе, как и в целом по краю, сложилась критическая ситуация с прохождением техосмотра. Граждане по закону платят по средам 300 руб. госпошлины и 450 руб. за прохождение инструментальной диагностики, но таких счастливчиков не более 10 человек. Остальных 7 тыс. автовладельцев района вынуждают обращаться в коммерческие структуры для оплаты консультационных услуг в размере 3,5 тыс. руб. за легковой автомобиль, 4,5 тыс. руб. – за грузовик, и 5,9 тыс. руб. – за автобус. В районе эта сумма составляет 20-30 млн руб. в год. В крае – 1,5-2 млрд. руб. в год. Собранные миллиарды могут быть использованы на ближайших выборах в Госдуму и краевое ЗС ПК для подкупа избирателей, для участия коррупционеров в избирательных кампаниях.

Кавалеровцев поддержали дальнегорцы – среди выступавших был Эдуард МЕЖОНОВ, депутат дальнегорской Думы. Он рассказал, что совместно с телекомпанией «Дальнегорск-новости» они провели в ДГО свое расследование по проведению процедуры техосмотра от начала до конца: «Человеку пишут разные неисправности в диагностической карте, после чего инспектор ГИБДД отправляет его в автомагазин, где он оплачивает 3,5-5, максимум – 10 тыс. руб. за консультационные услуги. После чего неисправности «исчезают», и водителю выдают талон ТО. Все это – за 10 минут. Здесь налицо – чистая коррупция. И коммерсанты – лишь посредники между автолюбителями и милицейскими чиновниками, к которым в итоге попадают эти деньги за ТО. Коммерческие структуры действуют заодно с ГИБДД…» На дальнегорских гигантах - «Боре» - и «ГМК-Дальполиметалле» - более 100 единиц транспорта. Они дважды в год выкладывают по полмиллиона рублей, чтобы пройти техосмотр.

Председатель координационного совета профсоюзов Кавалеровского района Геннадий ХУДОНОГОВ предложил снять с должности начальника краевого ГИБДД. А зам. председателя районной Думы Юрий БАДУЛИН и редактор кавалеровской газеты «Северное Приморье», депутат районной Думы Ирина ГЛАДКИХ поведали о тех мерах, которые принимались в районе для нормализации ситуации с ТО. Кавалеровская Дума обратила внимание на проблему ТО еще в феврале 2010 г. Депутаты инициировали проверку ПТО, проведенную прокуратурой района. Она вынесла ряд предписаний. Не раз заслушивали местные депутаты начальников ГИБДД. Ситуация к лучшему не изменилась. Затем кавалеровские депутаты обращались к президенту, премьеру, министру МВД и к генпрокурору. Через начальника краевого ГИБДД получены ответы-отписки – мол, все делается в рамках закона. Не поверив им, депутаты снова провели заседание и подняли эту тему. Направили свои предложения в комитет по региональной политике ЗС ПК. В ЗС ПК создана рабочая группа, чтобы посмотреть, какие изменения нужно внести в технический регламент. Сегодня к решению вопроса с ТО подключились и президент страны, и Госдума, принявшая в первом чтении закон о ТО. В конце мая она рассмотрит его во втором и третьем чтении. Планируется забрать прохождение ТО у ГИБДД и отдать ТО в частные руки. В Кавалеровском районе, кстати, было собрано около 4 тыс. подписей граждан под обращением по поводу техосмотра. Оно отправлено через Интернет-приемные по ряду адресов. Главного кавалеровцы добились – привлекли внимание властей к проблеме.

Ветеран труда, пенсионер вспомнил, как легко и быстро проводился ТО при советской власти. Заранее можно было записаться на такое-то число и время, и ТО проходили за 20 минут. Советские инспекторы ГАИ сами выезжали по селам для проведения ТО на местах. При необходимости они сами устраняли неисправности автомобиля - и совершенно бесплатно. Сегодня в очереди по прохождению ТО люди стоят сутками. Их вынуждают обращаться в коммерческие структуры, дерущие деньги за проведение ТО. Есть и жертвы ТО, получившие во время прохождения этой процедуры инсульты, инфаркты, гипертонические кризы.

В принятой резолюции, которую решили отправить президенту, премьеру, генпрокурору и министру МВД, содержатся требования сделать техосмотр доступным, положить конец принудительным поборам, увеличить время работы пункта по проведению техосмотра до 8 часов в день, проводить его 5 дней в неделю, при необходимости – и в две смены. Протестанты считают незаконным распространение техрегламента, в частности, требование установки заднего противотуманного фонаря. В резолюции также есть требования привлечь к ответственности лиц, внедривших коррупционную систему техосмотра, обратиться к жителям края с призывом всюду проводить акции протеста против коррупционного порядка проведения ТО. Депутатам городских и сельских поселений Кавалеровского района рекомендовано рассмотреть на сходах граждан или референдумах вопрос о разовых платежах на ремонт внутриквартальных дорог и улиц поселков и сел района.

Автор: Татьяна Курочкина
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