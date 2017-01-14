Количество ДТП на дорогах Приморья заметно снизилось

В 2016 году на дорогах Приморья зарегистрировано на 9,4% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период 2015 года, число погибших снижено более чем на 19%, а пострадавших – на 7%, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Всего в указанный период в регионе произошло 3007 ДТП, в результате которых 243 человека погибли, 3814 – получили травмы различной степени тяжести.

Превышение скоростного режима, которое на протяжении многих лет являлось одним из лидирующих нарушений, сопутствующим ДТП с тяжкими последствиями, - в 2016 году ушло на второй план, составив лишь 2% от общего числа нарушений. Аварийность из-за превышения установленной скорости сократилась более чем в 2 раза, составив 55 ДТП в 2016 году против 118 в 2015 году. Уменьшению автомобильных аварий способствовала, в том числе, установка радарных комплексов на автодорогах края.

В настоящее время практически на всех краевых дорогах, на Золотом и Русском мостах, действуют 49 рубежей с установленными комплексами «Кордон» и «Крис-С», в 2017 году их число будет увеличено до 65. Все мероприятия по расширению сети автоматической фиксации нарушений ПДД проводятся с целью снижения аварийности на дорогах региона.

В 2016 году с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения и выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей.

Отметим, что данная аппаратура требует профилактического ремонта и обслуживания, в связи с чем, при необходимости, производится ее временный демонтаж, однако на сегодняшний день все комплексы функционируют в полном объеме. Финансирование на обработку документации и направление постановлений в адрес автомобилистов-нарушителей, о котором шла речь в декабре 2016 года на очередном заседании комитета по региональной политике и законности, также поступило в полном объеме.