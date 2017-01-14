Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Количество ДТП на дорогах Приморья заметно снизилось
В 2016 году на дорогах Приморья зарегистрировано на 9,4% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период 2015 года, число погибших снижено более чем на 19%, а пострадавших – на 7%, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Всего в указанный период в регионе произошло 3007 ДТП, в результате которых 243 человека погибли, 3814 – получили травмы различной степени тяжести.
Превышение скоростного режима, которое на протяжении многих лет являлось одним из лидирующих нарушений, сопутствующим ДТП с тяжкими последствиями, - в 2016 году ушло на второй план, составив лишь 2% от общего числа нарушений. Аварийность из-за превышения установленной скорости сократилась более чем в 2 раза, составив 55 ДТП в 2016 году против 118 в 2015 году. Уменьшению автомобильных аварий способствовала, в том числе, установка радарных комплексов на автодорогах края.
В настоящее время практически на всех краевых дорогах, на Золотом и Русском мостах, действуют 49 рубежей с установленными комплексами «Кордон» и «Крис-С», в 2017 году их число будет увеличено до 65. Все мероприятия по расширению сети автоматической фиксации нарушений ПДД проводятся с целью снижения аварийности на дорогах региона.
В 2016 году с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения и выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей.
Отметим, что данная аппаратура требует профилактического ремонта и обслуживания, в связи с чем, при необходимости, производится ее временный демонтаж, однако на сегодняшний день все комплексы функционируют в полном объеме. Финансирование на обработку документации и направление постановлений в адрес автомобилистов-нарушителей, о котором шла речь в декабре 2016 года на очередном заседании комитета по региональной политике и законности, также поступило в полном объеме.
Новости тематики
- Количество ДТП на дорогах Приморья заметно снизилось
- С сегодняшнего дня ГИБДД Приморья меняет график работы
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- Разрешения на проезд негабаритного транспорта в Приморье приходится ждать полмесяца
- В Приморье будут выпускать электромобили
- По новой дороге от Артема до Большого Камня можно будет домчаться за полчаса
- "ГАЗель Next" дебютировала в Приморье
- Приморье захлестнула новая волна аннуляций регистрации автомобилей
- Стало известно, на какие средства приморцы покупают себе автомобили
- Автошколы Приморья стремительно пустеют
Новости раздела
- Количество ДТП на дорогах Приморья заметно снизилось
- С сегодняшнего дня ГИБДД Приморья меняет график работы
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
- Разрешения на проезд негабаритного транспорта в Приморье приходится ждать полмесяца
- В Приморье будут выпускать электромобили
- Минтранс предлагает упростить оформление документов о ДТП без участия полиции
- Проведено исследование автомобилей какого цвета в Приморье больше всего
- В России всё больше покупают автомобилей на "автомате"
- По ОСАГО ударили бонусом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд
- Бывший глава владивостокской "дочки" "Соллерса" стал директором Находкинского судоремонтного завода
- В налоговую придется "стучать" на самого себя
- Даже иностранцы кинулись скупать рубли