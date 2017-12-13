Приморье погрязло в мошеннических схемах ОСАГО

Приморский край попал в «красную зону» по убыточности автострахового бизнеса

Генпрокуратура в начале ноября сообщила о росте числа мошеннических преступлений (ст. 159 УК РФ) на рынке страхования на 158,4%, в первую очередь из-за криминализированного рынка ОСАГО. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений УФИМЦЕВ, во время визита на Дальний Восток заявил, что разъяснения Верховного суда в части страховых мошенничеств позволят страховщикам сформировать новые схемы противодействия таким мошенничествам.

За шесть месяцев 2017 года взысканные с компаний через суд суммы страховых возмещений составили 7,9 млрд против 5,8 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Нестраховые выплаты (накладные расходы - штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и экспертов, пени и т.п.) увеличились с 5,6 млрд до 8,7 млрд руб. за тот же период.

По данным РСА, Дальний Восток является проблемным регионом в части страховых мошенничеств. Регионы «красной зоны» по убыточности страхового бизнеса - это Приморский и Камчатский край, Амурская область, там множество посредников и автоюристов-мошенников. В «желтой зоне» находятся Хабаровский край и Еврейская автономная область.

«Страховые компании часто сталкиваются с попытками получения денежных средств в большей сумме, чем положено. К примеру, человек хочет получить деньги за поврежденный в ДТП бампер и еще за какую-нибудь дополнительную царапину на правой двери, не относящуюся к страховому событию. Ранее это не рассматривалось, сейчас - это покушение на получение денег, и может трактоваться как мошенничество. Эти разъяснения, надеюсь, позволят сформировать практику, чтобы люди понимали: надо обращаться строго по тому, что есть, а не в надежде заработать. У страховщика возникло право обращаться в таких случаях в правоохранительные органы», - сказал Евгений Уфимцев на пресс-конференции по вопросам борьбы с мошенничеством в сфере ОСАГО в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток».

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей ЕФРЕМОВ пояснил, что Верховный суд дал для судов пояснения по правоприменительной практике по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования): под страховым мошенничеством стоит понимать фальсификацию ДТП, а также «приписки не относящихся к конкретному ДТП повреждений», связанные с увеличением страховой выплаты.

«Согласно разъяснениям Верховного суда, к страховым мошенничествам следует относить не только неправомерное получение завышенных выплат по страховым событиям, но и покушения на такие действия», - сказал г-н Ефремов.

Представители РСА считают, что это новое в практике расследования страховых мошенничеств, поскольку ранее, если страховой компании удавалось «отбить» попытку получения завышенных сумм выплат по страховому событию, дальнейшего развития эта ситуация не имела: страховщик не обращался к правоохранителям по поводу такого нарушения и злоумышленники могли многократно пытаться «зарабатывать» на страховых выплатах в разных страховых компаниях.

Согласно данным РСА, страховщики теряют значительные суммы на так называемом «бытовом мошенничестве» и незначительных «приписках» желающих получить повышенные выплаты за счет присоединения старых повреждений автомобиля к полученным во время конкретного ДТП.

В настоящее время уже принято решение о создании межведомственной группы, которая будет собирать данные о нарушениях в сфере ОСАГО, анализировать практику противодействия правоохранителей мошенничеству в страховой сфере.

Представитель одной из приморских страховых компаний рассказал, что его компания подавала 16 заявлений в правоохранительные органы по фактам мошенничества в сегменте ОСАГО, по 15 из них были получены отказы и в большинстве случаев за 10 дней, отведенных на проведение следственных мероприятий, не были опрошены даже основные фигуранты. Он отметил, что компания вынуждена договариваться с мошенниками, требовать забрать заявление на выплаты, взамен обещая не давать ход делу.

«По итогам шести месяцев по статье 159 УК РФ было 21 обращение в полицию в Хабаровском крае, мы считаем, это мало. Ранее такие заявления также подавались, и была слабая реакция. Призвали страховщиков подавать заявления, проводить весь процесс, а если отказали, то писать в прокуратуру», - сказал Евгений Уфимцев.

Заместитель генпрокурора в ДФО Юрий Гулягин, отвечая на вопрос, имеют ли отношение к борьбе со страховым мошенничеством региональные власти, подчеркнул, что «губернатор на своей территории отвечает за все».

«В том числе он отвечает за состояние дорог и качество дорожного движения в целом. В частности, мы понимаем, что подставы на дорогах и фальсификация ДТП на территории округа, как правило, происходят в отдаленных районах, на пустых дорогах, не оборудованных приборами видеофиксации. Можно было бы составить географическую карту такого рода нарушений для того, чтобы иметь основания принимать соответствующие меры по искоренению злоупотреблений. На это потребуются соответствующие ресурсы и усилия региональных властей», - сказал г-н Гулягин.

РСА прогнозирует введение временной франшизы при оформлении договора ОСАГО в электронном виде с начала 2018 года.

«Мы обращались к Центральному банку и очень надеемся, что банк с 1 января 2018 года, нам обещали, сделает указание, в котором будет временная франшиза. Чтобы полис электронный начинал действовать не сразу, а через день, а может даже через трое суток после его оформления», - сказал Евгений Уфимцев.

По его словам, франшиза необходима, чтобы поставить «заслон» для мошенничества в сегменте ОСАГО.

«Человек ездит без полиса, потом происходит ДТП, он на своем смартфоне или каком-то другом гаджете оформляет полис ОСАГО, ждет 30 минут, час и после этого заявляет о происшествии, оформляет документы. То есть понятно, что в данном случае для страховщиков это запрет», - сказал г-н Уфимцев.

Отметим, что страховщики уже давно фиксируют расширение практики приобретения электронных полисов ОСАГО «задним числом», что противоречит базовым принципам страхования.