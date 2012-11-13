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На авторынок Приморского края «Сумотори-Авто» выводит новинки бренда KIA
Корреспондент «Золотого Рога» протестировал бензиновую версию, и надо сказать, что возможностей мотора хватило с лихвой.
Как и многие другие азиатские автопроизводители, компания KIA начинала свою деятельность с выпуска двухколесной техники. В послевоенной Корее большим спросом пользовались велосипеды, и первые деньги компания заработала на изготовлении этого нехитрого средства передвижения. Позднее, вместе с ростом благосостояния корейцев, велосипеды стали оснащаться мотором, и вскоре KIA полностью переключилась на моторную технику. В начале 60-х компания выпускала на внутреннем рынке несколько моделей мотороллеров и мотогрузовиков, а уже в 70-х KIA вышла на экспортные рынки многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США.
В 80-е годы руководство компании приняло решение отказаться от производства двухколесной техники и сосредоточить усилия на быстрорастущем рынке автомобилей. KIA смогла наладить тесное сотрудничество с японской корпорацией Mazda, и одним из самых успешных ее продуктов в тот период стал модельный ряд грузовиков и микроавтобусов Bongo. В «лихие 90-е» эти машины впервые появились и на вторичном российском рынке.
В самой Корее, между тем, продолжался промышленный рост. Компания KIA размещает свои заводы в США и Японии, обновляет и совершенствует модельный ряд и в 1996 году выпускает внедорожник KIA Sportage, завоевавший широкую популярность во всем мире.
2000-е годы становятся настоящей революцией для компании KIA. Расширяющееся производство охватывает и Европейский континент. Появляется завод в Словакии, а Европа становится приоритетным направлением для продукции KIA. Компания объединяет усилия с группой Hyundai, и в составе альянса появляются новые успешные модели, такие как Rio, Mohave и полностью переработанный Sportage. Дизайн корейских машин становится полностью европейским: над их обликом теперь работает немец Питер ШРАЕР, перешедший в KIA из Audi.
Тест-драйв «по-русски»
С результатами такого глобального сотрудничества сегодня может познакомиться любой желающий. Компания KIA теперь официально представлена в России, в том числе и на Дальнем Востоке. Официальный дилерский центр KIA «Сумотори-Авто», что на Тульской, 2/1 в пригороде Владивостока, демонстрирует в своем шоуруме самые последние новинки. Компания не скупится на проведение масштабных тест-драйвов, один из которых состоялся совсем недавно - 3 и 4 ноября. В нем приняли участие и журналисты «ЗР».
В «Тест-драйве по-русски» принимали участие три модели KIA: полноразмерный рамный внедорожник Mohave, компактный кроссовер Sportage и более крупный Sorento. Самым известным из упомянутой троицы, безусловно, является Sportage, благодаря которому в Приморье стал известен бренд KIA. Поэтому для теста мы выбрали его.
Для тех, кто еще помнит прежнее поколение Sportage, новый автомобиль способен стать настоящим разрывом шаблона. Машину производят на заводах KIA по стандарту безопасности 5 звезд Euro NCAP. Два силовых агрегата на выбор - двухлитровый бензиновый мотор, мощностью 150 л.с., или мегапопулярный в Европе дизель с «ломовым» моментом 392 Нм на «низах» и высокой топливной экономичностью. «ЗР» протестировал бензиновую версию, и надо сказать, что возможностей мотора хватило с лихвой. Нужды в дизеле, все преимущества которого раскрываются на тяжелом бездорожье, не возникло, хотя для многих покупателей такой вариант наверняка будет представлять интерес.
Два диагональных вывешивания на склоне кроссовой трассы «Примринга» Sportage преодолел без особого труда. В первый раз - на постоянном полном приводе в штатном режиме, с автоматической переброской момента на задние колеса, а во второй - с принудительной блокировкой межосевой муфты, играющей роль дифференциала. Машину постарались вывесить так, чтобы поставить в тупик бортовую электронику, и, когда это удалось, наличие кнопки Lock сыграло решающую роль в преодолении препятствия.
Реальный опыт
Впрочем, дилерский тест-драйв, как ни крути, раскрывает лишь часть достоинств автомобиля. Долговременная эксплуатация - это все-таки совсем другой уровень восприятия. Здесь важны такие понятия, как ресурс, качество сервиса и общая стоимость владения. Нам удалось найти во Владивостоке людей, которые знают немного больше других о новых автомобилях KIA, так как сами ездят на них каждый день.
«Мы эксплуатируем 20 автомобилей KIA Rio с октября 2011 года, - рассказал «ЗР» соучредитель компании «Рио-такси» Роман КАРАВАЕВ, - за это время убедились в достаточной надежности и хорошем качестве этих машин. У многих из них счетчик пробега уже приближается к отметке в 100 тыс. километров, при этом основное обслуживание заключалось в своевременной замене расходных материалов - технических жидкостей, тормозных колодок и фильтров. Двигатели этих машин надежны и экономичны, ходовая часть достаточно крепкая, салон комфортный, пассажирам нравится. Хотя для такси мы брали далеко не топовые комплектации. С мотором 1,6 литра расход топлива по городским пробкам составляет 10 - 11 литров на сотню, по трассе - 7-8. Выбор, сделанный в пользу новых автомобилей KIA Rio, оказался удачным - свою цену машины оправдали полностью».
«Свой KIA Sportage я взяла в кредит в июне прошлого года и за полтора года проехала на нем уже 45 тыс. километров, - сообщила «ЗР» Анна, одна из первых клиенток дилерского центра KIA во Владивостоке. - Я занимаюсь активными видами спорта - кайтом, виндсерфингом - и много езжу по краю. Поэтому мне очень нравится вместительный салон KIA Sportage и его проходимость. Заезжали на нем туда, куда на обычной легковушке не пробраться.
Машина полностью устраивает. Полтора года уже обходимся без поломок, проходим только плановое ТО. Очень понравился дилерский сервис - персонал вежливый и грамотный. И помогут, и подскажут. Думаю, машина останется у меня на весь пятилетний гарантийный срок».
Как известно, «серые» дилеры не дают никаких гарантийных обязательств на свой товар, и тем, кто устал от общения с «ненавязчивым» приморским автосервисом, приобретение автомобиля у «официалов», которые, к тому же, способны обеспечить гарантированную юридическую чистоту сделки и документов, может стать хорошей альтернативой.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
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