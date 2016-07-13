По ОСАГО ударили бонусом

Несмотря на то, что страховщики сегодня работают с единой базой страховых историй, которая призвана исключить субъективизм при формировании стоимости ОСАГО, коэффициент безаварийной езды страхователей по-прежнему "теряется". И если раньше потерю мог обнаружить только самый внимательный автолюбитель, то сегодня из-за увеличения стоимости полисов отсутствующая скидка больно бьет по кошельку.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) является показателем безаварийной езды водителя и напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО.

"Введение коэффициента бонус-малус является мировой практикой, которая позволяет дифференцировать клиентов по признаку убыточности и, соответственно, определять справедливое ценообразование страховых полисов, - говорит генеральный директор ООО "Страховое агентство Бирюков и партнеры" Сергей БИРЮКОВ. – Если человек ездит безубыточно, то есть безаварийно, он должен получать поощрение. Соответственно, если автолюбитель попадает в аварию, его признают виновным, он будет "наказан" удорожанием полиса. Наше законодательство предусматривает скидку до 50%, которая копится поэтапно - по 5% каждый год".

Поэтому процесс получения максимальной скидки будет небыстрым – водитель должен быть безаварийным участником движения 10 лет. Но стоит только раз стать виновником ДТП, годами накопленные бонусы за безупречное вождение аннулируются. За три аварии автолюбитель будет не только лишен всех скидок, но и получит повышающий коэффициент 2,45. Поскольку стоимость ОСАГО после реформы 2014 года значительно увеличилась, потеря драгоценного КБМ стала намного ощутимее. Поэтому у автолюбителей, которые не попадали в аварии, внезапно исчезнувшие скидки вызывают бурю негодования.

"На протяжении долгого времени я страховалась в одной компании, и каждый год накопленная скидка отражалась на стоимости моего полиса. Достигнув значения 40%, она сначала перестала расти, а через год внезапно упала до 5%, - поделилась индивидуальный предприниматель ПРОПЛЁТКИНА. – Моя страховая история безупречна, поэтому объективных причин снижения скидок нет. Страховой агент объяснить ничего не может, а центральный офис страховой компании пока отмалчивается".

Причины некорректных данных

Причина потерянных КБМ – ошибки в автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО. "Долгие годы ОСАГО работало без единой электронной базы страхователей, то есть каждый страховщик самостоятельно вел свою клиентскую базу ОСАГО, - говорит Бирюков. - Не прошло и 13 лет после принятия закона об ОСАГО, как Российский союз автостраховщиков (РСА) наконец-то создал единую электронную базу клиентов, которая призвана сделать работу страховых компаний прозрачной, управляемой и мобильной. Каждый страховщик предоставил РСА информацию о своих страхователях в электронном виде, что и легло в основу единой базы.

Поскольку в ряде страховых компаний локальную базу вели порой не "совсем прилежно" то и в распоряжении РСА оказались неполные или не совсем достоверные сведения о страхователях. Это повлекло за собой проблемы – клиенты далеко не всегда стали "получать" заслуженные скидки при перезаключениях полисов. К аннулированию скидок привели: невнесение данных о полисах, либо их частичная потеря, а также опечатки, ошибки, упущения. Страховщик при формировании базы мог ошибиться в написании фамилии, перепутать цифры, либо не там поставить знак препинания. Системе это абсолютно неважно – все данные о клиенте будут числиться только в такой форме. Если в следующем году документы страхователя будут занесены в базу верно, она его не "увидит" и примет за нового пользователя без страховой истории".

Не всегда некорректный на первый взгляд КБМ формируется из-за ошибок страховщиков. Нередки ситуации, когда бонус "сжигает" сам страхователь, который не знает некоторых нюансов закона об ОСАГО. Например, если в течение года водитель не оформил ни одного полиса, то его КБМ автоматически аннулируется. "Не все также знают, что цена полиса определяется по КБМ самого "аварийного" водителя, который допущен к управлению автомобилем. Так, если у вас КБМ 0.5, а вы включили новое лицо с КБМ 1.0, то полис посчитают с максимальным значением", - предупреждает Бирюков.

Несмотря на то, что причины "неправильного" КБМ вроде бы ясны, у страхователей остается еще много вопросов. "Все страховщики пользуются единой для всех АИС ОСАГО, но почему-то разные компании видят разные КБМ, - удивляется индивидуальный предприниматель Максим РЫНДЫЧ. - Я страховался в одной компании долгое время и никогда не знал проблем со скидками. Но однажды мне необходимо было срочно застраховать новую машину, и мой агент не смог приехать. Было принято решение отправиться на кольцо Третьей рабочей, где круглосуточно работают представители разных страховых компаний. В одном павильончике мне сообщили, что у меня есть максимальная скидка, а у второго сострахователя – мамы – никаких скидок нет. Такого быть не могло, так как стаж безаварийной езды мамы превышает мой. Тогда мы обратились в другую компанию, где агент сообщил, что ни у кого из нас скидок нет вообще. Мы удивились, страховаться не стали, а утром приехали к своему страховому агенту, который посчитал стоимость, согласно нашим реальным КБМ".

Исправление ошибок

"Чтобы устранить потерю КБМ, страхователь вправе обратиться в ту компанию, которая предоставила ему полис с ошибкой, где данные исправят и вернут скидки. Но де-факто строгость законов компенсируется их безответственным исполнением. Поэтому далеко не все страховщики утруждают себя поисками потерянных запятых и опечаток в обширной базе данных. Допущение ошибок и нежелание их исправлять привело к тому, что не менее 10% страхователей стали заложниками ситуации, которую спровоцировало не мошенническое желание страховщиков, а их небрежность", - сетует Бирюков.

Впрочем, бороться с небрежностью страховщиков можно и даже нужно. "Некорректный КБМ я обнаружил случайно – просмотрел свои полисы ОСАГО за предыдущие годы и обнаружил, что в 2012 и 2013 годах коэффициент составил 0.95, а в 2014 и 2015 – 1.0. На самом деле к 2015 году мой КБМ должен был равняться уже 0.75, - поделился индивидуальный предприниматель Сергей КОМИССАРОВ. – Мой страховой агент "Росгосстрах" разъяснений по этому вопросу не дал. Тогда я написал жалобу в центральный офис компании, в Центральный банк РФ и в управление президента по работе с обращениями. Благодаря работе Центробанка, примерно через полтора месяца корректный КБМ вернули в АИС ОСАГО, мне также было предложено получить возврат излишне уплаченной части премии в любом офисе компании. К сожалению, когда я обратился в местный офис "Росгосстрах" в г. Большой Камень (где и получал полис) за перерасчетом, меня отправили во Владивосток. Таким образом, деньги не вернули до сих пор".

В случаях, когда со страховой компанией не удается договориться, юрист Приморской общественной организации по защите прав потребителей "Главный потребительский контроль" рекомендует обращаться в суд. "Для восстановления КБМ необходимо наличие полисов за предыдущие годы, чтобы обнаружить, когда именно произошла ошибка. Если полисов нет, страхователь направляет запрос в страховые компании, где ему предоставляется необходимая информация. Далее пишется претензия на страховую компанию, которая допустила ошибку с приложением полисов, и если она ее не рассматривает (а чаще всего именно так и происходит), составляется исковое заявление, и дело уходит в суд. После решения суда автолюбителю возвращается КБМ и страховое возмещение. К сожалению, пока небольшое количество людей обращает внимание на утраченные скидки, и судебной практики по этому вопросу очень мало", - отмечает юрист.

Экономия обходится дороже

Как отмечают автолюбители, постоянный рост цен полисов ОСАГО ежегодно нивелирует накопленные скидки. "Если в прошлом году страховка без ограничений на мой автомобиль стоила 10-11 тыс. рублей, то в этом году она выросла уже до 18 тыс. И, несмотря на то, что я достиг максимальной скидки бонус-малус, с каждым годом я плачу все больше и больше", - сетует Рындыч.

Нежелание платить большие деньги за действительный полис ОСАГО толкает некоторых страхователей к покупке более дешевых фальшивых. Приобретение подделки приравнивается к отсутствию полиса ОСАГО, и ни о каких дальнейших скидках или защите интересов владельца при ДТП не может быть и речи. Тем не менее, популярность фальшивок не снижается.

"Отдельные автолюбители покупают дешевые полисы, заведомо зная, что они фальшивые. Тем не менее, суды становятся на сторону страхователя и утверждают, что он, как добросовестный приобретатель стал заложником мошеннических действий продавца. Хотя на самом деле это абсурд – он не мог не знать, что покупает подделку, когда заплатил в 2-3 раза меньше рыночной стоимости ОСАГО. На мой взгляд, налицо недочет нашего законодательства – именно страхователи должны нести уголовную ответственность за покупку фальшивых полисов. Только в этом случае можно будет бороться с рынком подделок, ведь ни один нормальный человек не станет рисковать свободой ради экономии", - уверен Бирюков.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.