Японский автопром в Приморье потеснили корейские Hyundai и KIA

Традиционно ориентированное на правый руль автомобильное Приморье в последние годы все чаще делает выбор в пользу новых автомобилей от официальных дилеров. Но времена меняются, и любимый всеми без исключения приморцами японский автопром благодаря удачной маркетинговой стратегии все чаще теснят корейские производители. Эксперты считают, что Hyundai и KIA уже давно догнали Toyota и Nissan по уровню технологий, безопасности и надежности, а американцев и вовсе обошли. Подробности в материале деловой газеты «Золотой Рог».

Директор ООО "Восток СВ" (дилерский центр Hyundai) Игорь ЧЕБОТАРЕВСКИЙ приводит три составляющие успеха корейского автопрома - дизайн, комфорт и ценовая доступность. Большой плюс корейских автомобилей также в том, что даже недорогие модели оснащены с применением инновационных разработок и передовых технологий, и зачастую выглядят даже более продвинуто, чем аналоги вторичного японского рынка.

О том, почему приморцам стоит обратить свое внимание на корейский автопром, Игорь Чеботаревский рассказал Деловой газете «Золотой Рог».

- Игорь Анатольевич, можно ли уже сегодня говорить, что приморцы меняют приоритеты при выборе автомобиля?

- Кто-то раньше сказал, что праворульные автомобили в нашей стране рано или поздно станут нелепостью, и это происходит постепенно. Я для себя уже давно придумал такой термин – «ловушка бедности». К сожалению, обладание недорогой праворульной машиной со вторичного рынка загоняет нас именно в такую ловушку. С одной стороны, у нас сегодня большинство приморских семей имеют автомобили, но с другой стороны, вырваться из этого порочного круга люди боятся. Правда, в последнее время стереотипы постепенно меняются. Все больше приморцев готовы снять темные очки и сделать другой выбор.

В Приморье привыкли, что можно купить пробежную «японку», отъездить на пару лет и продать дороже. Сейчас этого нет, а значит все больше автомобилистов задумывается о приобретении автомобиля, который прослужит ему, минимум, пять лет.

Увы, но Дальнем Востоке о человеке зачастую судят по автомобилю. Поэтому еще долго престиж будет ассоциироваться с наличием японского автомобиля, поступившего на наш рынок с опозданием, как минимум на пять-семь лет.

- То есть, на ваш взгляд, спрос на бэушные праворульные машины в первую очередь формирует цена?

- Это действительно так. В остальных моментах преимущества на стороне новых автомобилей от официальных дилеров. Да и ценовой критерий в последнее время уже сходит на нет. К примеру, в линейке Hyundai есть как любимые приморцами внедорожники, так и легковые авто. И в последнее время продажи двух этих сегментов практически сравнялись. Дело в том, что многие приморцы, придя в автосалон, с удивлением для себя понимают, что приобретение нового седана Hyundai Solaris гораздо выгоднее, чем они думали.

Когда человек покупает «бэушную» машину в том же ценовом диапазоне, что и новую, у него огромный список рисков. Покупая новую машину, человек вообще отходит от темы запасных частей как минимум на пять лет. Потому что на этот срок действует гарантия.

Возьмем тот же Solaris – седан для среднего класса. Ни один автомобильный производитель, кроме корейских, сегодня не дает пять лет гарантии на подобный автомобиль. Единственное условие – своевременное прохождение ТО. Услуги на сервисные услуги и расходные материалы на ТО автомобилей Hyundai такие же, как в среднем по городу. И если что-то произойдет в ходе эксплуатации, всегда можно предъявить претензии сервисному центру. А кому вы предъявите претензии, купив подержанный праворульный автомобиль?

- В чем еще выигрышные стороны корейского автопрома?

- Корейские автоконцерны скрупулезно изучают рынок, незамедлительно реагируя на запросы потребителей. Это сказывается на различных улучшениях и дополнениях, вносимых в дизайн и конструкцию. Корейцы во всем мире известны как новаторы. Они постоянно внедряют новые технологии.

Еще одна отличительная корейского автопрома – богатая комплектация. Даже базовые модификации оснащены весьма неплохо. Представлен оптимальный выбор бензиновых и дизельных двигателей различного объема и мощности. Как правило, доступны все необходимые опции, такие, как EBD, или ABS, дополнительные подушки безопасности, камера заднего вида и многое другое.

Автомобили Hyundai полностью адаптированы под российские условия: они проходят полную оцинковку кузова, днище обрабатывается специальным антикоррозийным покрытием – водоотталкивающей мастикой. На автомобили дается гарантия пять лет, и опыт обслуживания в Приморье позволяет заявить, что за этот срок ничего с ним не произойдет.

- Кстати, что касается линейки двигателей. Бытует мнение, что не совсем качественный отечественный бензин и дизтопливо стойко переносят только старые «японки», а двигатели дилерских автомобилей капризничают и быстро изнашиваются?

- Это еще один миф. Выходящие сегодня с конвейера автомобили имеют громадный запас прочности и хорошо усваивают топливо с наших АЗС. При одном условии - если вы заправляетесь на станциях «Альянса», «Роснефти» или «Бензо», где гарантированно представлено топливо не ниже стандарт «Евро 3».

- На гарантийном обслуживании вас клиент часто достает?

- Потребительский экстремизм был, есть и будет везде. Но автомобильный бизнес поставлен в достаточно серьезные рамки. У нас очень большая страна, и ни один дилер на Востоке не может позволить себе роскошь иметь на своем складе абсолютно все запчасти. Даже дистрибьютор по России не имеет в наличие всех запасных частей. А согласно регламентирующим документам, нам отводится срок на проведение ремонта не более 35 суток. В московском регионе, сложные проблемы можно решить и в такой срок, а вот в отдаленных регионах налицо прямая зависимость от сроков доставки. На авиатранспорте запчасти не навозишь, поэтому практически все доставляется по железной дорогой. А там тоже свои особенности.

Но мы решаем эту проблему и все востребованные запчасти изначально присутствуют у нас на складе. Мы ведем полную статистику по использованию запасных частей. Специальная программа показывает наиболее востребованные запасные части. Когда появляется новая модель, на нее сразу же приходит определенный объем запасных частей.

Мы считаем неверным бытующее мнение, что запчасти на бэушные праворульные автомобили более доступны, чем на дилерские авто. В Приморье есть такое модное слово – контрактная запчасть, но где гарантия, что предложенный вам экземпляр не снят с битой или неисправной машины в России?

- Как вы охарактеризуете потенциального покупателя автомобиля Hyundai?

- Однозначно, это человек, знающий цену деньгам и качеству. Тем более сейчас, когда покупательская способность действительно упала. У нас есть клиент, у которого есть уже есть «Мерседес Гелендваген», но у нас он купил автомобиль среднего класса Elantra, чтобы каждый день добираться на работу. И очень доволен приобретением. Известная в Приморье компания Benzo на протяжении нескольких лет заказывает у нас машины для своих сотрудников.

Что касается доступности. Зачастую будущий автовладелец просто не знает, что платеж по автокредиту можно снизить до 10 тысяч рублей в месяц. Возьмем привычный многим кредит на три года. На бэушный автомобиль ставка 22%, на новый – 7%. Как говорится, почувствуй разницу!

Когда обычный потребитель покупает новую машину, он полностью контролирует расходы по этой машине.

- Кстати, на ваш взгляд, сколько нужно тратить на автокредит в процентах от дохода?

- Не более 30 %.

- Как сейчас поживают дилеры?

- Не секрет, что рынок просел. В западных регионах в два раза, у нас чуть больше. В то же время еще два-три года назад динамика продаж у нас была значительно лучше, чем в центре России. Рынок не был таким насыщенным, сейчас количество дилеров, а вместе с ними и конкуренция увеличились.

В Приморье еще играют свою роль особенности менталитета. В западных регионах не нужны внедорожники, поэтому там популярен наш хит Hyundai Solaris. И все же стереотипы, пусть и со скрипом, но меняются. Лет пять назад машины с левым рулем тоже были наперечет.

В последнее время мы отмечает приток корпоративных клиентов. Компании все чаще уходят от бэушного парка и стараются приобретать машины одной платформы. Получают при этом скидки на автомобили и сервисное обслуживание.

- Hyundai как-то подстраивает свою линейку под запросы российского рынка?

- Мы работаем со всеми автомобилями, но у дальневосточников есть сдвиг в сторону так называемых паркетных внедорожников. В этом сегменте мы, наверное, вне конкуренции в мире.

Как-то приезжал в Приморье представитель компании Nissan, и сказал, что первый раз в сервисном центре увидел в одном месте такое количество джипов «патрол» и паркетников. При этом в Приморье 90% парка таксомоторного парка – переднеприводные.

Отличие нашего салона от аналогичного западного? У них ассортимент несколько больше. Дилерские центры делятся по объему. Чем больше город, тем больше дилерский центр. У нас представлен весь модельный ряд. В сентябре, например, появится городской компактный кроссовер Hyundai Creta 2016-2017 модельного года. Это будет конкуренция японскому Nissan Terrano. Плюс в том, что автомобиль будут производить у нас в России, на Санкт-Петербургском автомобильном заводе Hyundai. Новинка уже протестирована на российских дорогах, и не подвела, проехав без проблем от Владивостока до северной столицы.

- Кризис кризисом, но на люксовые иномарки сегодня очередь достигает полугода. В вашем случае это проблема?

- Каждый из дилеров имеет определенную квоту, и исходя из этого формируется склад. У нас дефицит наблюдается только на Тusсon. Если доставлять определенный экземпляр с завода – в диапазоне от одного месяца.

Практику Trade-In мы только нарабатываем. Приморцы, избалованные японским рынком, привыкли сами продавать свой автомобиль, и не хотят терять ту сумму, которую они выручат на рынке. Ту механику, что мы не просто выкупаем автомобиль, но и ремонтируем его, и продаем от дилерского центра, у нас еще не особенно понимают.

- Можно сказать, что сегодня уже формируется класс клиентов Hyundai?

- Действительно, есть те, кто покупает вначале один автомобиль, затем второй, третий. Водители, которые пересели на корейский автомобиль, почувствовали его надежность, и они не понимают, зачем им переплачивать за бренд. Такси, автошколы, госучреждения, коммерческие организации уже давно распробовали наши машины. Есть заказы и для топ-менеджеров.

- Где собирают автомобили Hyundai для российского рынка?

- Solaris в Санкт-Петербурге, есть сборка Чехии, Калининграда, но основная масса идет из Кореи. От так называемых «серых» наши автомобили отличаются тем, что на внутреннем рынке Южной Кореии практически весь автопарк дизельный. Бензиновых двигателей очень мало.

Как я уже говорил, для машин, собираемых для российского рынка, проводится дополнительная антикоррозийная обработка в связи с особенностями климата. А если люди везут автомобиль с внутреннего рынка Кореи, там этой столь необходимой в наших условиях опции изначально нет, и со временем они здесь начинают гнить. Поэтому выбор в пользу официального дилера очевиден.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.