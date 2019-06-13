СБКТС не свалит правый руль

Компании, оказывающие физическим лицам услуги по выдаче свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС), заявляют о сложностях работы по ГОСТу «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Несмотря на это цены на услуги по выдаче СБКТС должны быть снижены. Эксперты говорят, что стоимость свидетельства о безопасности транспортных средств не должна превышать 3 тысяч рублей. Попытка продавать документ по 10 тысяч - откровенная спекуляция.

Напомним, что в ожидании новых правил осмотра машин продавцы СБКТС повысили цены в два раза. Если в апреле гражданин мог оформить свидетельство о безопасности транспортного средства за 5-6 тысяч рублей, то в мае люди платили уже по 10 тысяч. По оценкам специалистов, такой бизнес приносит лабораториям до 150 миллионов рублей в месяц. При этом аппетиты продавцов только росли. Компании, выдающие СБКТС, утверждали, что через месяц их услуги будут стоить уже около 50 тысяч рублей.

Жители региона подняли тревогу и обратились к властям. По мнению автомобилистов, бланк, подтверждающий безопасность транспортного средства, не может стоить таких денег. Сотрудники лабораторий осматривали машину по присланному фото. Целью осмотра является идентификация ввоза автомобиля серийного производства, и отсутствие конструктивных изменений, влияющих на безопасность. Это аналог технического осмотра в центре инструментального контроля, который стоит менее двух тысяч рублей.

Ранее СБКТС стоил 500 рублей. Видимо, эта стоимость не устраивала компании, которые зарабатывают на осмотрах машин и выдаче бланков. Фирмы, торгующие интернет-осмотром, неслучайно анонсировали следующее повышение цен на июль. Они воспользовались ожиданием введения ГОСТа и запустили «легенду», что приобретение оборудования по «новым правилам» для лаборатории может обойтись в 30 миллионов рублей.

Однако начать продавать бланки по таким ценам не удалось. После возмущения в регионе Росаккредитация провела в конце мая совещание. На нем выяснилось, что о новом ГОСТе было известно давно, но компании намеренно решили исказить ситуацию. Стоимость приобретения оборудования не превышает 3 миллионов рублей, а открыть фирму с нуля и получить сертификацию можно всего за 6 миллионов.

Возможно, этот рынок поделен. В Приморье почему-то всего две лаборатории прошли аккредитацию. Точнее, их было три, а у одной компании аккредитация была приостановлена по некой жалобе. Таинственные физические лица все время составляют претензии на тех, кто работает по низким ценам. Но никто не жалуется на ООО «СЕРТТОН» и ООО «СЕРТ – ЛАБ». При этом эти компании, согласно карточке на сайте Росаккредитации, могут быть связаны между собой, ведь их офисы располагаются в соседних кабинетах.

По мнению представителей компаний, зарабатывающих на СБКТС, для таможенного оформления необходимо будет отвезти на эвакуаторе автомобиль к лаборатории, провести экспертизу, доставить на эвакуаторе автомобиль обратно в таможню и передать им же полученный сертификат, а затем начинать оформление.

Однако озвучивание «трудностей» не подтверждается нормативной базой. На заседании общественного совета при Росаккредитации прозвучала иная информация. Сотрудники лабораторий должны произвести углубленный осмотр машины с использованием средств инструментального контроля при условии, что в серийной машине уже есть изменения, то есть если кто-то купил тюнингованную машину. Однако по статистике на Дальний Восток приходится менее 1% таких автомобилей от общего количества ввозимых иномарок. Степень и глубину этого осмотра лаборатории должны определять сами, как и индивидуальную стоимость услуги для «нетипичных» автомобилей. Если гражданин приобрел заводской серийный «Тойота Приус» или «Хонда Фит», то проверять машину на стенде не нужно. Эксперт делает свои выводы по визуальному осмотру.

Утверждения, что Россакредитация будет следить за процедурой выдачи СБКТС, вообще не имеют никаких правовых оснований. За соблюдение лабораториями ГОСТа отвечает Росстандарт. Информация о том, что Росаккредитация разместит на осмотровых площадках своих специалистов, является очередным пиар-ходом лабораторий, направленным на запугивание населения и сохранение высоких цен на услуги. В противном случае появление специалистов Росаккредитации на площадках лабораторий станет серьезным нарушением, с которым будут разбираться органы государственного надзора.

Между тем практика показывает, что административными ограничениями регулятора умело пользуются лаборатории, продающие СБКТС. Чем меньше участников рынка, тем выше цена на бланки. Только народный шум заставляет регулятор делать «движения» в пользу народа. Так, после скандала с повышением цен восстановилась аккредитация одной из компаний. При этом все чаще всплывает вопрос, почему таких лабораторий всего три, а не десять?

Пока по новому стандарту во Владивостоке может работать только одна лаборатория – ООО «Серт-Лаб». Сейчас в Федеральной службе по аккредитации на разной стадии рассмотрения находятся заявления от шести испытательных лабораторий. Три из них готовы работать во Владивостоке. Всего в России 15 лабораторий, которые уже имеют право испытывать транспортные средства по новому ГОСТ. Если поток автомобилей, ввозимых из Японии, останется на прошлом уровне, на рынок могут зайти новые игроки. Тогда цены могут упасть до двух тысяч рублей.

Однако участники рынка говорят, что на уровне «слухов» появилась информация о том, что Минпромторг переносит срок введения новых правил сертификации «единичных» автомобилей как минимум на год. Как сообщает автомобильный портал Drom.ru, связано это как раз с неготовностью инфраструктуры на Дальнем Востоке. Минпромторг располагает данными о том, что один только анонс новых правил привел к двукратному подорожанию СБКТС.

Понятно, что вне зависимости от откладывания введения ГОСТа единственной возможностью проконтролировать ценообразование услуг продавцов СБКТС должны стать общественный контроль и пристальное внимание антимонопольной службы. Процедура осмотра машины должна быть доступна для общественных организаций и физических лиц. Если правительство не может отменить выдачу СБКТС, то оно должно следить за тем, чтобы «непонятные» фирмы не наживались на людях, которые долго копили деньги на приобретение подержанного автомобиля. Ведь правый руль - это то, что удерживает от переезда с Дальнего Востока тысячи людей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.