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Водители Приморья еще не осознали увеличение штрафов

13 Июня 2012, 22:34 | Приморье

Продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение эксплуатации автомашин, тонированных с нарушением требований технического регламента.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водителей, не расставшихся с тонировкой на ветровых и передних боковых стеклах, немало. Только за один день на прошлой неделе административной ответственности по статье 12.5 часть 3 КоАП РФ подверглось 118 автомобилистов.

Согласно действующему административному законодательству, за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, с 1июля назначается штраф в размере 500 рублей.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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