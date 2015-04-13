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Автовладельцы Приморья оказались в преимуществе
В воскресенье, 12 апреля, дальневосточные автомобилисты могли на собственном опыте убедиться в некотором преимуществе своего географического положения, пишет деловая газета "Золотой Рог". 7-часовая разница во времени с Москвой позволила многим автовладельцам приобрести полисы обязательного страхования автогражданской ответственности по старым ценам. Поскольку обновлением общероссийской базы данных страховых компаний, в которой содержатся сведения о новых базовых тарифах, занимается федеральный центр, страховые агенты на местах пользовались прежними расценками, и автовладельцы восточных регионов получили, таким образом, несколько часов форы.
Напомним, с 1 апреля 2015 года вступил в силу очередной пакет поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Законодательно установлен новый порядок возмещения ущерба по причинению вреда здоровью. Теперь выплаты будут рассчитываться в зависимости от тяжести полученных травм, а пострадавшие получат возможность получить деньги, минуя судебные инстанции. Кроме того, в ряде российских регионов изменился региональный коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость страхового полиса. В некоторых областях он вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился. На Дальнем Востоке в число первых попали Амурская область и Камчатский край, а ко вторым законодатель причислил республику Саха – Якутия, Магаданскую область, Чукотку и ЕАО. В Хабаровском крае, Приморье, и на Сахалине коэффициенты остались без изменений.
С 12 апреля по всей стране изменились ставки базовых тарифов для всех видов транспортных средств. Например, для самой массовой категории автовладельцев – физических лиц, обладающих транспортными средствами категории В – ВЕ, минимальная ставка базового тарифа увеличена с 2440 до 3432 рублей, а максимальная – с 2574 до 4118, то есть стоимость страхового полиса выросла более чем в полтора раза. Примерно в такой же пропорции возросла и стоимость полиса для юридических лиц – обладателей грузовиков и автобусов.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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