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Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

13 Марта 2017, 17:18 | Приморье

С 17 февраля таможня Владивостока начала выдавать ПТС на иномарки без устройства ЭРА-ГЛОНАСС, ввезенные до 15 февраля. Как быть остальным и что будет с автомобильным бизнесом Приморья – такой вопрос задала губернатору ведущая телепрограммы «Владимир Миклушевский. Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Владимир Миклушевский еще раз подчеркнул, эта проблема возникла из-за того, разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации поддержанных автомобилей.

«Действительно, с 17 февраля автомобили выдают владельцам, но параллельно Минпромторгу совместно с коммерческими компаниями и АО “ГЛОНАСС” поручено разработать специальное упрощенное устройство, которое будет устанавливаться на подержанные машины. Речь идет о кнопке, которая будет приводиться в действие вручную, а не автоматически, ею будут оборудоваться автомобили, прибывающие в Приморье. В крае уже есть фирмы, которые смогут это сделать, так что проблем не должно возникнуть.

И я хотел бы поблагодарить Правительство за оперативно принятые решения. Сейчас мы ждем соответствующий документ, хотел бы подчеркнуть, что от этого решения зависит будущее автомобильного бизнеса Приморья. Это сотни компаний и тысячи рабочих мест, это молодые энергичные люди, которые хотят жить и работать в Приморье, и мы должны им помочь. Малый и средний бизнес – это основа экономики края. В любом случае, я лично держу этот вопрос на контроле», – заявил губернатор Приморья.

Глава региона акцентировал, речь идет не только о сегменте экономики, но и о простых жителях края и всего дальневосточного региона, которых лишают право выбора.

«Приморье – самый автомобилизированный регион в России, количество автомобилей на тысячу жителей в два раза больше, чем в Москве. Поэтому, конечно, для нас решение этого вопроса очень важно. Многим нравятся подержанные японские авто, надежные и экономичные в эксплуатации. Я, конечно, буду защищать интересы приморцев. У каждого человека должно быть право выбора», – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично выступил в защиту автомобильной общественности края, обратившись к заместителю Председателя Правительства РФ – Полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу. Глава региона подчеркнул, система «ЭРА-ГЛОНАСС» – большой шаг вперед с точки зрения безопасности вождения, но необходимо разработать порядок установки устройств вызова экстренных служб для подержанных автомобилей, ввозимых на территорию РФ.

В Правительстве РФ были приняты необходимые решения, Минпромторгу поручено разработать упрощенный порядок оснащения системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок, и в ближайшее время ситуация должна быть полностью урегулирована.

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: установка  Минпромторг  бэушный  глонасс  губернатор  Таможенный союз  эра 



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Комментарии

  • гена00:49, 14.03.2017#

    Московские чиновники часто забывают, что Россия большая и многообразная.

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