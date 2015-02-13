ГИБДД предупреждает о начале оперативного мероприятия на дорогах Приморья

В Приморье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь». Оно идет в Партизанском районе совместно с органами ГИБДД, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, цель мероприятия – предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота каменного угля на территории Партизанского городского округа, а также контрабанды стратегически важных ресурсов.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 15 февраля.

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением особое внимание уделяют транспортным средствам, в кузовах которых находится уголь и его производные. Инспекторы проверяют наличие у водителей всех необходимых документов на груз, а также их подлинность и соответствие действительности.

Сообщить информацию о нарушениях в сфере незаконного оборота каменного угля можно сообщить по телефонам 8 (42362) 6-31-81, 020, 6-77-75.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.