www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

ГИБДД предупреждает о начале оперативного мероприятия на дорогах Приморья

13 Февраля 2015, 15:31 | Приморье

В Приморье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь». Оно идет в Партизанском районе совместно с органами ГИБДД, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, цель мероприятия – предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота каменного угля на территории Партизанского городского округа, а также контрабанды стратегически важных ресурсов.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 15 февраля.

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением особое внимание уделяют транспортным средствам, в кузовах которых находится уголь и его производные. Инспекторы проверяют наличие у водителей всех необходимых документов на груз, а также их подлинность и соответствие действительности.

Сообщить информацию о нарушениях в сфере незаконного оборота каменного угля можно сообщить по телефонам 8 (42362) 6-31-81, 020, 6-77-75.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: уголь  грузы  ГИБДД  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:52, 13.02.2015#

    А когда будет операция по предотвращению незаконного оборота навоза?)))))

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru