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ГИБДД предупреждает о начале оперативного мероприятия на дорогах Приморья
В Приморье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь». Оно идет в Партизанском районе совместно с органами ГИБДД, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, цель мероприятия – предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота каменного угля на территории Партизанского городского округа, а также контрабанды стратегически важных ресурсов.
Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 15 февраля.
В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением особое внимание уделяют транспортным средствам, в кузовах которых находится уголь и его производные. Инспекторы проверяют наличие у водителей всех необходимых документов на груз, а также их подлинность и соответствие действительности.
Сообщить информацию о нарушениях в сфере незаконного оборота каменного угля можно сообщить по телефонам 8 (42362) 6-31-81, 020, 6-77-75.
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А когда будет операция по предотвращению незаконного оборота навоза?)))))