Госавтоинспекция Приморья определила конкретные даты нешуточных проблем на дорогах Владивостока

Госавтоинспекция Приморского края рекомендует водителям заранее подумать о приобретении новогодних подарков.

Как показывает практика, в последних числах декабря во Владивостоке значительно увеличивается количество автомобилей, что приводит к образованию огромных пробок, а это значит, что автомобилисты, желающие приобрести подарки на Новый год для себя и своих близких, столкнуться с нешуточными проблемами.

Значительное увеличение количества транспорта вблизи торговых точек приходится на 20 декабря, 25 декабря - пик, до 30 декабря продолжается, сообщило ZRPRESS Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция Приморского края обращается ко всем водителям с просьбой, заранее подумать о приобретении новогодних подарков, не допускать нарушений Правил движения и парковки, быть предельно внимательными на дорогах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.