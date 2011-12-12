ОСАГО до ФАС доведет

Несмотря на заявления страховых компаний о том, что ОСАГО становится все менее прибыльным для страхового бизнеса, борьба за клиентов начинает приобретать скрытый характер. Страховые компании в борьбе за клиентуру внимательно следят друг за другом.

Так, в конце марта Приморское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрело дело, возбужденное по заявлению ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", о недобросовестной конкуренции на рынке ОСАГО со стороны ОАСО "Защита-Находка".

Как следует из заявления, "Защита-Находка" заключила договор ОСАГО на срок один месяц с одним из своих клиентов. В то же время все страховые компании уже почти год не оформляют полиса "автогражданки" на такой непродолжительный срок. Дело в том, что пункт Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" четко определяет, что срок действия договора обязательного страхования составляет один год, за исключением некоторых случаев. К ним относятся страхование автомобиля зарегистрированного в иностранных государствах и временно используемого на территории Российской Федерации, а также ситуация, когда автомобиль при его приобретении следует к месту регистрации транспортного средства.

Но автомобиль застрахованного на месяц клиента к месту регистрации не перегонялся, иностранных госномеров не имел. Согласно представленному паспорту транспортного средства автомобиль, принадлежащий страхователю, зарегистрирован в Большом Камне.

Поэтому "Россгострах" посчитал, что действия "Защиты-Находка" могут причинить убытки другим финансовым организациям-конкурентам, и расценил этот шаг как недобросовестную конкуренцию. Приморское УФАС России с этими доводами согласилось, поэтому ОАСО "Защита-Находка" еще до вынесения решения было вынуждено переоформить страховой полис на год.