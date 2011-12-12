Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОСАГО до ФАС доведет
Несмотря на заявления страховых компаний о том, что ОСАГО становится все менее прибыльным для страхового бизнеса, борьба за клиентов начинает приобретать скрытый характер. Страховые компании в борьбе за клиентуру внимательно следят друг за другом.
Так, в конце марта Приморское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрело дело, возбужденное по заявлению ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", о недобросовестной конкуренции на рынке ОСАГО со стороны ОАСО "Защита-Находка".
Как следует из заявления, "Защита-Находка" заключила договор ОСАГО на срок один месяц с одним из своих клиентов. В то же время все страховые компании уже почти год не оформляют полиса "автогражданки" на такой непродолжительный срок. Дело в том, что пункт Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" четко определяет, что срок действия договора обязательного страхования составляет один год, за исключением некоторых случаев. К ним относятся страхование автомобиля зарегистрированного в иностранных государствах и временно используемого на территории Российской Федерации, а также ситуация, когда автомобиль при его приобретении следует к месту регистрации транспортного средства.
Но автомобиль застрахованного на месяц клиента к месту регистрации не перегонялся, иностранных госномеров не имел. Согласно представленному паспорту транспортного средства автомобиль, принадлежащий страхователю, зарегистрирован в Большом Камне.
Поэтому "Россгострах" посчитал, что действия "Защиты-Находка" могут причинить убытки другим финансовым организациям-конкурентам, и расценил этот шаг как недобросовестную конкуренцию. Приморское УФАС России с этими доводами согласилось, поэтому ОАСО "Защита-Находка" еще до вынесения решения было вынуждено переоформить страховой полис на год.
Новости тематики
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Приморье погрязло в мошеннических схемах ОСАГО
- Скидкой по ОСАГО пользуются более 80% водителей
- "Автоюристы" в Приморье уже разработали схему, по которой они в рамках нового закона по ОСАГО будут продолжать зарабатывать
- Чем обернутся для автолюбителей Дальнего Востока изменения в законе об ОСАГО?
- Минтранс предлагает упростить оформление документов о ДТП без участия полиции
- Автовладельцы Приморья оказались в преимуществе
- ОСАГО дорожает в полтора раза
- Стоимость полиса ОСАГО вырастет более чем в полтора раза
- Автомобилистам стал доступен новый продукт "Разумное КАСКО"
Новости раздела
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
- У ГИБДД отняли госномера
- На о. Русском около Приморского океанариума изменится схема организации дорожного движения
- Простые правила моторного масла
- Дальнобойщиков обложат новым побором
- Оформление полиса ОСАГО стало настоящим квестом для приморцев
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Завод автодвигателей Mazda в Приморье обзавелся корпусом основного производства
- Во Владивостоке начинается восстанавление дороги на улице Станюковича
- Задержите дыхание
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке