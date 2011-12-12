Toyota по-прежнему лидирует в хип-параде автоугонов в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. На территории Приморского края отмечен рост краж и угонов транспортных средства: за 11 месяцев жертвами преступников стали 2834 жителя Приморья.

Проведенный анализ показал, что наибольшее количество краж и угонов автомобильных транспортных средств - 62,7% (1778) - совершается с улиц и возле домов, 10,1% (286) авто похищено из гаражно-строительных кооперативов, 2,1% (61) - от рынков и магазинов и лишь 1,2% (36) - с территорий платных автостоянок, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

По времени суток наибольшее число таких преступлений совершено в ночное время (с 23.00 до 06.00) – 964 (34%), на втором месте промежуток времени с 06.00 до 18.00 – 909 (32%) и далее вечернее время (с 18.00 – 23.00) - 407 (14,3%).

Наиболее угоняемой маркой в Приморском крае остаются автомашины японского концерна Toyota (36,8% от общего числа), в тройке лидеров Toyota Corolla, Toyota Town Ace, и Toyota Mark II.

Также пользуются спросом автомашины марки Nissan (в том числе Nissan Atlas, Nissan AD и Nissan Datsun), а также Honda.

Из автомашин отечественного производства похищено 83 единицы, 47- «ВАЗ», 14 - «Москвич», 8 - «УАЗ».

Также похищено 73 мотоцикла иностранного производства, 61 отечественного, 403 мопеда.

На территории Владивостока жертвами угонщиков стали 963 водителя, причем 90% краж и угонов совершено с улиц и от домов.

Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю напоминает, чтобы сохранить свою автомашину, необходимо оборудовать ее охранной сигнализацией, и не бросать на долгое время без должного внимания и защиты. Если на угон автомобиля требуется более 5 минут, то преступники, как правило, «бросают» такую машину. Если вы покидаете свой автомобиль надолго, не стоит оставлять его во дворе дома. Гараж, естественно, должен иметь надежные замки. Если же нет гаража, то лучше поместить транспорт на платную автостоянку. Эти простые правила позволят вам избежать неприятных сюрпризов, призывают стражи порядка.

О том, сколько угнанных автотранспортных средств было найдено и возвращено владельцам, в пресс-релизе не уточняется.