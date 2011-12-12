Выплата по ОСАГО - направление на СТО

Не так давно компания РОСГОССТРАХ ввела новую услугу для своих клиентов при урегулировании убытков. Речь идет о предоставлении возможности выбора - получить выплату деньгами по калькуляции или отремонтировать свой автомобиль на станции технического обслуживания (СТО), предлагаемой страховщиком.

Сама по себе возможность оказания подобной услуги изначально вызывает некоторое недоверие. Разъяснения дал директор филиала компании РОСГОССТРАХ в Приморском крае Дмитрий МЕЛЬНИК:

- Дмитрий Николаевич, неужели это возможно?

- Конечно, возможно. В данном случае законодательство прямо предусматривает возможность осуществления страховой выплаты осуществлением ремонта поврежденного имущества.

- И как это работает? Что должен предпринять клиент, чтоб получить направление на СТО?

При обращении клиента к нам за выплатой по ОСАГО мы предоставляем ему право выбора: получить возмещение в денежной форме или поехать на СТО, имеющую договорные отношения с компанией, и сделать ремонт своей машины там. Второе, безусловно, более привлекательно как для компании, так и для клиента, потому что в этом случае отсутствует предмет для спора между страховщиком и страхователем. Мы переводим деньги на станцию в счет выполненных работ, клиент же получает машину уже отремонтированной. Если поврежденная деталь автомобиля подлежит замене, страхователь должен будет доплатить за износ. Выплата по ОСАГО с учетом износа - это требование закона, и мы не имеем права его нарушать. Но если машину требуется лишь отремонтировать, и необходимости в замене деталей нет, клиент не должен доплачивать ни копейки - СТО полностью осуществляет ремонт.

- Каким образом отбираются СТО? У нас город автомобильный, и недостатка в СТО явно нет, однако не все они снискали доверие у автолюбителей.

- Мы берем на себя обязательство рекомендовать клиенту нормальную станцию технического обслуживания. Безусловно, мы не направляем страхователя на станцию, в качестве работ которой мы сомневаемся, поскольку претензии потом будут предъявляться не только к станции, но и к нам как страховщику. На данный момент договоры заключены с двумя станциями техобслуживания - в Уссурийске и во Владивостоке. Однако уже сейчас ведется работа по поиску дополнительных станций, так как спрос на данную услугу растет.

- И какие отзывы от тех, кто уже воспользовался этой услугой и отдал свой автомобиль на СТО?

- Я пока не слышал ни одного отрицательного отзыва от людей, которые получили у нас выплату по ОСАГО в такой форме. Некоторые клиенты все еще относятся к этой услуге с недоверием, однако это лишь вопрос времени. По мере того, как люди будут слышать все больше отзывов от своих друзей и знакомых, которые уже столкнулись с такой формой урегулирования убытков, число желающих получить направление на ремонт будет расти. По той простой причине, что это удобно и выгодно.